На холодном асфальте умирала собака, а я ревела от бессилия

Вчера я видела, как на холодном асфальте одиноко умирала собака. У неё был по-человечески осознанный взгляд, просящий о помощи. Мимо проходили люди, и им было всё равно. А я стояла и не знала, что делать. «Скорую» собаке не вызовешь, ЖКХ способно только на отстрел. Быстро позвонила подруге, которая работает администратором в ветклинике. Объяснила ей, что у собаки, скорее всего, перебит позвоночник — нет крови, она не может встать на задние лапы. Подруга сказала, что животному можно помочь, но лечение стоит очень дорого. Я попыталась договориться с руководством клиники, и, когда мне это почти удалось, появился хозяин собаки.

В начале я даже не поняла, что это он. Человек стоял в отдалении и с кем-то говорил по телефону. На собаку даже не смотрел. Затем подошёл ко мне и сказал, что увозит её. Полное равнодушие. На мой вопрос «А что вы будете делать дальше?» ответил, что усыпит. Пока я в шоке от услышанного пыталась по новой договориться с ветклиникой, хозяин опять отошёл. А зарёванная я осталась наедине с корчащимся от боли животным. Хоть это и глупо, но мне казалось, что ему легче, когда рядом кто-то есть. Кто-то, кто сопереживает. На большом автомобиле подъехала владелица собаки. Она выбежала из машины и подбежала к собаке, пыталась её поднять. Плакала. Подошёл муж и стал ругать жену за то, что она забыла закрыть вольер. На собаку ему, как и прежде, было всё равно. Я пыталась убедить их поехать к ветеринару. Уже договорилась о скидке. Мужчина ответил, что не собирается платить. Женщина робко спросила у мужа: «Может, всё-таки отвезём?» На что он молча поднял пса и понёс в бус. Машина уехала. А я стояла и ревела от бессилия. Взгляд этого пса я запомню надолго.