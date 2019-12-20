За 30 лет в Беларуси было расстреляно более 400 приговорённых к высшей мере наказания

С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 осуждённых, которых приговорили к высшей мере наказания. За всё это время был помилован лишь один человек.

Об этом сообщает TUT.BY.

Беларусь остаётся единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь.

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В четверг, 19 декабря, стало известно, что 17 декабря был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича. Его приговорили к смертной казни за убийство двух девушек в Бобруйске.

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