От 127,5 до 1275 рублей заплатят те, кто самовольно срубит в лесу хвойное дерево. А для индивидуальных предпринимателей штраф может быть ещё выше. Об этом рассказали «Кур'еру» в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

«В предновогодние дни специалисты инспекции, лесхозов и сотрудники МВД начали проведение рейдов для пресечения незаконной рубки новогодних деревьев хвойных пород. Как показывает практика прошлых лет, без нарушений не обходится, хотя на ёлочных базарах новогоднее дерево можно купить от 9 до 15 рублей», — рассказал «Кур'еру» Николай Новик, заместитель начальника Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

СПРАВКА. За незаконную рубку предусмотрен штраф:

от 5 до 50 базовых величин (127,5 -1275 руб.) — для граждан,

от 20 до 200 базовых величин (510 — 5100 руб.) — для индивидуальных предпринимателей,

от 50 до 300 базовых величин (1275 — 7650 руб.) — для юридических лиц.

За эти же нарушения в эксплуатационных лесах (лесах, в которых производится промышленная заготовка древесины. — Прим. ред.) на граждан может быть наложен штраф до 30 базовых величин (765 руб.), на ИП — от 10 до 150 (255 — 3825 руб), а на юрлиц — от 20 до 200 (510 — 5100 руб.).

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Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром до 12 см виновные обязаны возместить вред, причинённый окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 базовой (2,55 — 5,1 руб), в зависимости от места совершения нарушения. А также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия — 1 базовую величину (25,5 руб.).

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