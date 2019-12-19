«Когда рыба растаяла, она просто развалилась». Житель Слуцка рассказал, как возвращал её в магазин

Замороженная рыба — товар непредсказуемый. Такой вывод сделал для себя житель Слуцка, обратившийся в редакцию газеты «Кур'ер». Он рассказал, во что превратилась рыба после разморозки и как он вернул её в магазин. А специалист Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказала, сколько может весить глазурь на замороженной рыбе, и посоветовала, как на вид определить качество этого продукта.

«На днях я купил замороженную горбушу в продуктовом магазине, — рассказал пенсионер Михаил, житель Слуцка. — Когда её разморозил, то приятно удивился: она была как только что выловленная — упругая, красивого серебристого цвета. Я подумал: замечательная рыба, надо купить ещё, чтобы засолить. На следующий день снова пошёл в этот магазин и купил. Но в этот раз всё получилось наоборот. Мало того, что, когда рыба растаяла, из неё вытекло много воды, но когда начал резать — просто развалилась. Волокна размазывались под ножом. Что мне теперь делать? Не знаю, можно ли её вообще есть?»

Мы посоветовали мужчине вернуть некачественный товар в магазин. На следующий день он снова позвонил в редакцию и рассказал, что в магазине продавцы только посмотрели на рыбу и без лишних слов вернули деньги.

«Почему у нас вообще продают такую рыбу? — удивился Михаил. — Ведь магазин должен проверять её перед тем, как выложить на прилавок и отвечать за то, что он продаёт. Думаю, что с некачественными замороженными продуктами сталкивались многие жители нашего города. А иногда она в такой корке льда, что её внешний вид определить сложно».

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Льда на замороженной рыбе должно быть не больше 5%

«В замороженной рыбе льда должно быть не больше 5% от общей массы глазированной продукции, — рассказала Александра Ковтун, заведующая отделением гигиены питания Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. — Эти требования установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза. Покупатель может узнать массовую долю глазури на маркировочном ярлыке упаковки, где должен быть указан отдельно вес рыбы в глазури и без неё».

Как выбрать качественную замороженную рыбу

Поверхность качественной рыбы ровная без ледяных наростов.

Она имеет однотонный естественный цвет без желтизны, нет тёмных или светлых участков. Жёлтые пятна на брюшке — явный признак плохого качества. Оттаявшая и вновь замороженная рыба имеет обычно потемневшие тусклые внешние покровы.

Обратите внимание на жабры и глаза. Жабры должны быть плотно прижаты, а глаза — выпуклыми. В противном случае не исключено, что рыбу заморозили не свежей, а через некоторое время. На то, что рыба перед заморозкой полежала, указывает впалое брюшко и осыпавшаяся местами чешуя.

Деформированная форма рыбы — не всегда плохо. Это происходит при её заморозке блоками прямо на судне. Питательная ценность продукта от этого не страдает. Напротив, чем раньше рыбу заморозили, тем лучше.

Запах — важный показатель при выборе качественного продукта. Испорченная рыба пахнет аммиаком.