Месячник безопасности труда в строительстве. В Слуцке проверят стройплощадки

С 12 декабря по 11 января комитет по архитектуре и строительству Минского облисполкома проводит месячник безопасности труда в строительстве.

Специалисты проверят не только обеспечение со стороны руководителей и должностных лиц требований по охране труда при выполнении строительных работ, но и соблюдение самими работающими трудовой и производственной дисциплины.

Об этом сообщает управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома, пишет «Слуцкий край».

Реклама

Во время месячника мобильные группы райисполкомов окажут методическую и практическую помощь в вопросах охраны труда строительным организациям области.

Проводимые мероприятия направлены на профилактику производственного травматизма, обеспечения безопасных условий труда работающих при выполнении строительных работ, безусловного соблюдения норм и правил по охране труда, транспортной и пожарной безопасности на строительных объектах.