Власти повышают стоимость проезда на железной дороге. На сколько вырастут тарифы

В Беларуси повысят стоимость проезда на железнодорожном транспорте. Повышение тарифов предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 96 от 12 декабря этого года.

Постановление МАРТ уже зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале. Планируется, что оно будет опубликовано 20 декабря.

На сколько вырастут тарифы

♦ Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях вырастут в среднем на 5% в сравнении с действующими, уточняют в МАРТ.

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В ведомстве приводят пример, как изменятся цены на проезд.

Тариф на проезд в поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск- Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище — на 10 копеек; региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск — на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи — на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь — на 3 копейки; региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск — на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша — на 39 копеек.

♦ Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

Сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется, уточняют в МАРТ.

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