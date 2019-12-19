Новогодний раздел. Акции и скидки

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В этом разделе «Кур'ер» собрал идеи подарков на Новый год, а также рассказал, где их купить на скидках и акциях.

Салон «Диана». Прокат карнавальных костюмов

Салон «Диана». Прокат карнавальных костюмов на новогодние праздники

Ковры с доставкой по Слуцку, Солигорску, Минску и Марьиной Горке

Ковры с доставкой по Слуцку, Солигорску, Минску и Марьиной Горке

В «Тионе» скидки каждому покупателю

В «Тионе» скидки каждому покупателю

Новогодняя коллекция упаковок кофе от «Про кофе»

Скидки до 10% в магазине «Мальчишкам и девчонкам»

Скидки до 10% в магазине «Мальчишкам и девчонкам»

Акции в стоматологии «Азбука здоровья»

Акции в стоматологии «Азбука здоровья»

Новогодние скидки в магазине детской одежду в ТЦ «Южный»

«Царское золото» дарит 2020 подарков

«Царское золото» дарит 2020 подарков

«Золотая мечта» дарит подарки

«Золотая мечта» дарит подарки к Новому году

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

Магазин парфюмерии в Слуцке. В Новый год с новыми духами

Магазин парфюмерии в Слуцке. В Новый год с новыми духами

Магазин профессиональной косметики Cherry. Скидки до 30%

В солигорском автосалоне Geely скидки до 3000 белорусских рублей

Авторские изделия MAKEY

Авторские изделия MAKEY

Новогодняя студия для случчан

Новогодняя фотостудия для случчан

Эпиляция IPlaser в Слуцке

Эпиляция IPlaser в Слуцке

Кожаные изделия ручной работы

Кожаные изделия ручной работы

Магазин детских товаров «Карапуз»

Магазин детских товаров «Карапуз»

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