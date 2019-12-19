Новости партнёров Новогодний раздел. Акции и скидки Отдел рекламы - 19 декабря 2019, 08:00 0 В этом разделе «Кур'ер» собрал идеи подарков на Новый год, а также рассказал, где их купить на скидках и акциях. Салон «Диана». Прокат карнавальных костюмов на новогодние праздники 18 декабря 2019 Ковры с доставкой по Слуцку, Солигорску, Минску и Марьиной Горке 18 декабря 2019 В «Тионе» скидки каждому покупателю 18 декабря 2019 Новогодняя коллекция упаковок кофе от «Про кофе» 18 декабря 2019 Скидки до 10% в магазине «Мальчишкам и девчонкам» 18 декабря 2019 Акции в стоматологии «Азбука здоровья» 18 декабря 2019 Новогодние скидки в магазине детской одежду в ТЦ «Южный» 18 декабря 2019 «Царское золото» дарит 2020 подарков 18 декабря 2019 «Золотая мечта» дарит подарки к Новому году 18 декабря 2019 Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги» 18 декабря 2019 Магазин парфюмерии в Слуцке. В Новый год с новыми духами 18 декабря 2019 Магазин профессиональной косметики Cherry. Скидки до 30% 18 декабря 2019 В солигорском автосалоне Geely скидки до 3000 белорусских рублей 18 декабря 2019 Авторские изделия MAKEY 18 декабря 2019 Новогодняя фотостудия для случчан 18 декабря 2019 Эпиляция IPlaser в Слуцке 18 декабря 2019 Кожаные изделия ручной работы 18 декабря 2019 Магазин детских товаров «Карапуз» 18 декабря 2019 Реклама
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