Накануне Нового года всё чаще можно услышать фразы: «Новый год скоро, а никакого настроения», «Не чувствуется праздника». О том, почему потерялось ощущение праздника и нужно ли, чтобы он обязательно был, рассказала «Кур'еру» психотерапевт Наталья Руткевич.

«Раньше праздники были как бы «обязательными» поводами для радости, устанавливался специальный день, когда все должны были радоваться, — считает Наталья Руткевич, психотерапевт Слуцкой ЦРБ. — Почему-то на ум приходят рассказы мамы и бабушки о первомайских демонстрациях.

Одна радость на всех

Важную роль играло чувство общности и единения: все стоят плечом к плечу, каждый отвечает друг за друга, радость на всех тоже одна. Праздники были особыми днями, разбавляющими тяжёлые трудовые будни, а потому отличными от них. Они давали возможность человеку расслабиться, повеселиться и вкусно поесть. Поэтому люди готовились к празднику с особым удовольствием.

Сейчас ситуация изменилась, выросло новое поколение. Теперь большинство родителей воспитывают детей в контексте индивидуальности, каждый человек — личность. Для того чтобы радоваться, теперь не нужен определённый день, мы можем вкусно есть и развлекаться в любое время, без привязки к дате. Развлечения и любые продукты тоже доступны всегда. Поэтому ценность праздника стирается, и такой день становится обыденным.

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Праздник — это коммерция

Следующий немаловажный момент заключается в том, что праздники превратились в коммерческое предприятие. Они выжимают нас до последней капли: подарки, корпоративы, продукты на праздничный стол. Подготовка к Новому году превращается в гонку: надо обежать кучу магазинов и потратить кучу денег. А для многих женщин праздник — это несколько дней стояния у плиты. И всё это — не такие радостные эмоции.

Многие осознанно отказываются от стереотипа

Когда я хочу себя порадовать, вкусно накормить семью, я делаю это, а не жду праздника. Вместо того, чтобы в Новый год целый день проводить за плитой и наедаться на ночь, я устраиваю фуршет с закусками. От алкоголя давно отказалась. А лишние выходные потрачу на отдых от ежедневной рутины. Как я, поступают сейчас многие молодые люди.

Создавайте праздник детям

Не стоит забывать про детей. Для них праздники создаём мы, взрослые. Да, дети в сознательном возрасте не вспомнят подробности, но они очень хорошо запоминают чувства радости, удивления, восторга. Именно из этих моментов складывается ощущение счастливого детства, о котором потом хочется вспоминать. Эти чувства мы должны подарить детям, как это делали для нас наши родители.

Нужно ли расстраиваться, если нет праздничного настроения

Обязаны ли мы предвкушать праздник и обязательно ли быть в хорошем настроении? Однозначно — нет. Мы имеем право на разные чувства, в том числе и на негативные. И если вам нерадостно накануне праздника или не хочется делать это за компанию и выполнять обязательную программу — не делайте этого.

Наша задача — уметь и хотеть получать радость и удовольствие от жизни в любой момент. Мы привыкли ждать чего-то лучшего, что произойдёт завтра. А жить нужно здесь и сейчас".