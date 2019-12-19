Когда введут в эксплуатацию новую 5-этажку в микрорайоне «Чехова» в Слуцке

В «Кур'ер» обратилась семья, которая приобрела квартиру в новом пятиэтажном доме в микрорайоне «Чехова». Заказчик строительства дома — УКС Слуцкого района, подрядчик — ПМК-225. Жильцы рассказали, что дом по договору должны ввести в эксплуатацию 6 декабря, но в срок этого не произошло. Обратившиеся попросили узнать, когда УКС сдаст этот дом.

Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, 19 декабря ответил «Кур'еру», что дом введут в эксплуатацию до конца 2019 года: «На следующей неделе мы этот дом сдадим. Сейчас испытываем газ и ведём пусконаладочные работы».