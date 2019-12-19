В Кодексы планируют внести изменения. Они затронут несовершеннолетних осуждённых

Законодатели предлагают внести изменения и дополнения в Гражданский процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Основные новшества касаются несовершеннолетних.

Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Большинство новшеств, которые планируют ввести в Уголовно-исполнительный кодекс, затрагивает несовершеннолетних. Так, например, несовершеннолетним, осуждённым с применением принудительных мер воспитательного характера, предлагают дать возможность обжаловать выговор, который они получили. При этом, в случае обжалования исполнение выговора не приостанавливается. На обжалование у прокурора или вышестоящего должностного лица человеку предлагают выделить год. Что касается обжалования в суде, то оно производится в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом.

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Одно из нововведений: после возбуждения дела по жалобам осуждённых к исправительным работам, ограничению свободы, несовершеннолетних, осуждённых с применением принудительных мер воспитательного характера, суд должен немедленно истребовать все необходимые документы, которые характеризуют человека. А также — копии материалов по высказываниям, которые они обжалуют. Предоставить их обязаны орган, должностное лицо, имеющие право налагать взыскание.

Ещё одно возможное нововведение, чтобы заявителей, осуждённых к исправительным работам, ограничению свободы, а также несовершеннолетних, осуждённых с применением принудительных мер воспитательного характера, извещали о времени и месте судебного заседания. Однако при условии, что их известили, их неявка не препятствует рассмотрению дела.

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