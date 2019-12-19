МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео. Принять участие может любой желающий (+ условия)

Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, МВД приглашает вас принять участие в творческом конкурсе под названием «В объективе».

Целью конкурса является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Кто может принять участие (+ номинации)

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинациях:

Реклама

«Я б в милицию пошёл» — участвуют работы, отражающие желание молодёжи поступить на службу в органы правопорядка;

«Историческое наследие» — памятники, музейные композиции с символикой МВД;

«Милиция — детям» — рассматриваются работы о защите прав подростков и детей;

«Дорожная безопасность» — профилактика нарушений Правил дорожного движения;

«Служба дни и ночи» — об особенностях службы в милиции и внутренних войсках.

Куда отправить заявку и как её оформить

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года — uios@mvd.gov.by.

Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Как будут оценивать работы

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трёх финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.

ЗДЕСЬ можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, скачать баннер для размещения на других интернет-ресурсах или просмотреть работы конкурсантов.

Следить за ходом конкурса можно также в социальных сетях: «ВКонтакте» или Instagram.

Желаем вдохновения и творческих успехов участникам конкурса!