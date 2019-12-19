Второе ДТП за два дня в том же месте. Под Слуцком столкнулись две легковушки, их пришлось увозить на эвакуаторе

Авария произошла в четверг, 19 декабря, около 13.30 возле деревни Леньки. Подробности ДТП «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.
59-летний случчанин за рулём Skoda ехал со стороны деревни Вынищи. Поворачивая со второстепенной дороги на трассу Р23 (89-й км), он не уступил Mercedes-Benz, который ехал в направлении Слуцка. В результате автомобили столкнулись.
За рулём Mercedes-Benz был 44-летний житель Солигорска, инвалид. Автомобиль оборудован под ручное управление.
На место аварии приехала «скорая». Бригада медиков осмотрела водителей: они не пострадали и в госпитализации не нуждались.
В ДТП серьёзно повреждены автомобили: их увезли на эвакуаторе.
Это уже вторая авария в том же месте за последние два дня. Напомним, около 16.50 18 декабря водитель школьного автобуса, выезжая на трассу Р23 со второстепенной дороги, не уступил «Газели». В ДТП пострадал водитель грузовика: его зажало в кабине, мужчину деблокировали спасатели.
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