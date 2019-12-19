Трое парней ограбили мехдвор в Слуцком районе. Сельхозпредприятие обещало вознаграждение в 500 рублей

В ночь с 12 на 13 декабря в агрогородке Вежи с территории мехдвора «Совхоза «Слуцк» неизвестные украли имущество. За достоверную информацию администрация сельхозпредприятия обещала вознаграждение в 500 рублей. В среду, 19 декабря, стало известно, что милиция задержала подозреваемых в хищении.

Обстоятельства происшествия «Кур'еру» рассказала Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

«13 декабря на территории мехдвора в совхозе в Слуцком районе было похищено имущество. Это аккумуляторы, флеш-карты и другое имущество, дизтопливо с транспортных средств.

За кражу следователи возбудили уголовное дело (ст. 205 УК РБ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к совершению хищения. Ими оказались трое молодых людей.

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20-летнего жителя Слуцка, 18- и 15-летних жителей района допрашивают по обстоятельствам совершённого хищения. В том числе в ходе проведённых мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество.

Идёт следствие. Окончательная оценка действиям молодых людей будет дана по результатам расследования".