На зимних каникулах в Слуцке родители смогут отправить детей в лагерь. Сколько стоит путёвка

На зимних каникулах с 26 декабря по 3 января в Слуцком районе будет работать 21 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.

Планируется оздоровить 600 учащихся школ. На эти цели из республиканского бюджета выделено 15 120 рублей (4,20 рубля на 1 койко-день).

Стоимость путёвки составит от 36 до 41 рубля, родительская доплата — 11−16 рублей.

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Справки по телефону: 7 52 41.

Об этом в газете «Слуцкий край» сообщает Андрей Янук, ведущий специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Слуцкого района.

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