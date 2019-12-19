Как будут курсировать городские и пригородные автобусы Слуцка на новогодние праздники

Как будет курсировать городской, пригородный и междугородний транспорт в связи с праздничным днём 25 декабря и переносом рабочих дней в январе, сообщает «Слуцкий край».

Городские автобусы

25 декабря — согласно расписанию воскресенья;

2 января — согласно расписанию воскресенья;

4 января — согласно расписанию понедельника;

6 и 7 января — согласно расписанию воскресенья.

Пригородные автобусы

Движение автобусов на пригородных маршрутах — по расписанию согласно дню недели (независимо от переносов), кроме:

Слуцк-Солигорск ч/з Радково (время отправления с АВ «Слуцк» — 7.00) 25 декабря, 1, 2, 6 и 7 января курсировать не будет; 4 января курсирует дополнительно.

Слуцк-Греск — 25 декабря, 2, 6 и 7 января время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня (в 6.55 от АВ «Слуцк»); 4 января — по расписанию рабочего дня (в 5.55 от АВ «Слуцк»).

Слуцк-Серяги — 25 декабря, 1, 2, 6 и 7 января курсировать не будет; 4 января курсирует дополнительно согласно расписанию понедельника.

Междугородние автобусы

Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк-Бобруйск» 28, 31 декабря и 4 января будет осуществляться согласно расписанию субботы; 29 декабря, 2 и 7 января — согласно расписанию воскресенья. Движение по маршруту отменено 5 января.

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В ТЕМУ. Городские автобусы в Слуцке 1 января будут курсировать по особому расписанию