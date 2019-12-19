Местной властью легко пишутся постановления. Но нет тех, кто должен контролировать их исполнение…

Во вторник, 10 декабря, Солигорский райисполком постановил, что сквер «Семьи, любви и верности» объявлен свободной зоной от курения, дополнив прежнее постановление, которое относится к скверу «Молодость». Сквер «Семьи, любви и верности» был открыт 1 сентября этого года, а сквер «Молодость» имеет давнюю историю. Но у них есть одно общее: на территории нет ни одного объявления, что курить запрещено. А хочется, чтобы в этих парках действительно не курили и не сорили. Пройдя с фотоаппаратом по двум скверам, я увидел, что там гуляют родители с маленькими детьми. К вечеру парки становятся многолюдными.

Вот гулял молодой папа с мальчиком. У ребёнка деревянная сабля, которой он размахивал над кустом, но не рубил его, щадил. Отец рядом с ним дымил папиросой. Я спросил:

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— Знаете ли вы, что эта зона свободна от курения?

— Нет, не знаю. Извините, — сказал он и потушил папиросу о крышку урны, где и оставил окурок.

В парке «Семьи, любви и верности», допускаю, ещё не повесили объявления.

На входе в сквер «Молодость» на скамейке сидел «старик» и «смалил» папиросу за папиросой. Я спросил:

— Почему сидите здесь, а не в сквере? Там ведь веселее, люди гуляют.

— Там гуляют мамы и бабушки с маленькими детьми. Неудобно, ругаться будут, — сказал «старик», которому исполнилось только 48 лет.

Я обошёл парк, но объявления, что эта территория свободна от курения, — не было.

Я видел скверы, где были объявления, что гулять с собаками нельзя. Не стеснялись, писали. Постановления есть, но ответственных за их исполнение нет. Надо информировать народ.