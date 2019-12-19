Стриптизёрша, сорока и императрица. Кого можно встретить в Слуцке на корпоративе

Алиса Листапад
Алиса Листапад

На любом корпоративе можно встретить девушек, которые будут вести себя примерно одинаково. Lampa рассказала про типы девушек на корпоративе, сгруппировав их по внешнему виду и поведению. Дорогие девушки, отнеситесь, пожалуйста, к этому тексту с юмором.

Типажи по внешнему виду:

Стриптизёрша

Типажи девушек на корпоративе

Такой типаж девушек предпочитает мини-платья и «лабутены». Главное, чтобы все сразу поняли, кто здесь «секси-кошечка». Макияж у «стриптизёрш» подчёркнуто сексуальный — smokey eyes и красная помада.

Королева

Типажи девушек на корпоративе в СлуцкеТипажи девушек на корпоративе в Слуцке

Корпоратив — это праздник, и неважно, что он будет проходить в пиццерии в соседнем здании. «Королевы» предпочитают роскошные вечерние платья, достойные красной ковровой дорожки, — платье в пол, разрез от бедра, босоножки в минус 30 и диадема. Все взгляды направлены именно на неё.

Лухари

Типажи девушек на корпоративе в Слуцке

«Девочки, я такой шоу-рум в инсте нашла. На мне платье — настоящий Луи Виттон. Туфли — Джимми Чу». Такие девушки знают всё о модных дизайнерах и трендах, но почему-то верят, что Шанель можно купить за 50 рублей в Instagram.

*Luxury с английского переводится как «роскошь». Если прочитать по буквам получится «лухари».

Как обычно

Приходят на корпоратив в том, в чём были днём на работе.

Женщина-сорока

Типажи девушек на корпоративе в Слуцке

Надевают на корпоратив все украшения, что есть в квартире. На шее — три цепочки и массивное колье с камнями, на каждом пальце — по золотому перстню, на руках звенят браслеты. Всё «дорага-багата».

Типажи по поведению:

Императрица

Типажи девушек на корпоративе в Слуцке

Обычно это женщина с пышными формами, которая громко говорит, много смеётся и смотрит на всех величественным взглядом. Любит «принять на грудь», а затем танцевать с молодым коллегой, положив его голову на ту самую грудь.

Зачастую типаж «императрица» сочетается с типажом «женщина-сорока».

Мы с Тамарой

Типажи девушек на корпоративе в Слуцке

Есть попугаи-неразлучники, а есть подружки, которые всё делают вместе — танцуют, едят, ходят «попудрить носик».

Тусовщица

Типажи девушек на корпоративе в СлуцкеТипажи девушек на корпоративе в Слуцке

Тусовщица начинает вечер в одной компании, а заканчивает его в пять утра на другом конце города. Может сочетать в себе типаж «стриптизёрша» и «лухари».

Медведь-терун

Типажи девушек на корпоративе в СлуцкеТипажи девушек на корпоративе в Слуцке

Девушки такого типажа есть на каждом корпоративе. Они предпочитают «контактные танцы» и трутся пятой точкой обо всё, что видят — о стул, стену, колонну, незнакомого мужика.

Типаж «медведь-терун» обычно сочетается с типажом «стриптизёрша».

Я не такая

Типажи девушек на корпоративе в СлуцкеТипажи девушек на корпоративе в Слуцке

Это самый противоречивый типаж девушек. Как правило, он состоит из типажей «стриптизёрша» и «медведь-терун». И когда мужчина оказывает знаки внимания откровенно одетой девушке, которая вот уже час трётся об его ногу, девушка обижается. Со словами «Я не такая» уходит к подружкам, чтобы рассказать, какой извращенец к ней приставал.

Бабка возле подъезда

Типажи девушек на корпоративе в Слуцке Типажи девушек на корпоративе в Слуцке

Всем недовольная женщина, которая весь вечер одаривает окружающих презрением. «Что это за музыка?», «А ты видела, во что она одета?», «Какая невкусная рыба».

Я здесь чисто «похавать»

Типажи девушек на корпоративе в Слуцке Типажи девушек на корпоративе в Слуцке

Человек, который весь вечер ест. Все танцы ограничиваются покачиванием куриной ножкой в такт музыке.

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