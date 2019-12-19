Стриптизёрша, сорока и императрица. Кого можно встретить в Слуцке на корпоративе

На любом корпоративе можно встретить девушек, которые будут вести себя примерно одинаково. Lampa рассказала про типы девушек на корпоративе, сгруппировав их по внешнему виду и поведению. Дорогие девушки, отнеситесь, пожалуйста, к этому тексту с юмором.

Типажи по внешнему виду:

Стриптизёрша

Такой типаж девушек предпочитает мини-платья и «лабутены». Главное, чтобы все сразу поняли, кто здесь «секси-кошечка». Макияж у «стриптизёрш» подчёркнуто сексуальный — smokey eyes и красная помада.

Королева

Корпоратив — это праздник, и неважно, что он будет проходить в пиццерии в соседнем здании. «Королевы» предпочитают роскошные вечерние платья, достойные красной ковровой дорожки, — платье в пол, разрез от бедра, босоножки в минус 30 и диадема. Все взгляды направлены именно на неё.

Лухари

«Девочки, я такой шоу-рум в инсте нашла. На мне платье — настоящий Луи Виттон. Туфли — Джимми Чу». Такие девушки знают всё о модных дизайнерах и трендах, но почему-то верят, что Шанель можно купить за 50 рублей в Instagram.

*Luxury с английского переводится как «роскошь». Если прочитать по буквам получится «лухари».

Как обычно

Приходят на корпоратив в том, в чём были днём на работе.

Женщина-сорока

Надевают на корпоратив все украшения, что есть в квартире. На шее — три цепочки и массивное колье с камнями, на каждом пальце — по золотому перстню, на руках звенят браслеты. Всё «дорага-багата».

Типажи по поведению:

Императрица

Обычно это женщина с пышными формами, которая громко говорит, много смеётся и смотрит на всех величественным взглядом. Любит «принять на грудь», а затем танцевать с молодым коллегой, положив его голову на ту самую грудь.

Зачастую типаж «императрица» сочетается с типажом «женщина-сорока».

Мы с Тамарой

Есть попугаи-неразлучники, а есть подружки, которые всё делают вместе — танцуют, едят, ходят «попудрить носик».

Тусовщица

Тусовщица начинает вечер в одной компании, а заканчивает его в пять утра на другом конце города. Может сочетать в себе типаж «стриптизёрша» и «лухари».

Медведь-терун

Девушки такого типажа есть на каждом корпоративе. Они предпочитают «контактные танцы» и трутся пятой точкой обо всё, что видят — о стул, стену, колонну, незнакомого мужика.

Типаж «медведь-терун» обычно сочетается с типажом «стриптизёрша».

Я не такая

Это самый противоречивый типаж девушек. Как правило, он состоит из типажей «стриптизёрша» и «медведь-терун». И когда мужчина оказывает знаки внимания откровенно одетой девушке, которая вот уже час трётся об его ногу, девушка обижается. Со словами «Я не такая» уходит к подружкам, чтобы рассказать, какой извращенец к ней приставал.

Бабка возле подъезда

Всем недовольная женщина, которая весь вечер одаривает окружающих презрением. «Что это за музыка?», «А ты видела, во что она одета?», «Какая невкусная рыба».

Я здесь чисто «похавать»

Человек, который весь вечер ест. Все танцы ограничиваются покачиванием куриной ножкой в такт музыке.