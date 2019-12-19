Сезон ОРИ и ОРВИ. Врач-инфекционист объясняет, почему важно знать, какая у вас инфекция: бактериальная или вирусная

В зимний сезон важно знать, чем отличаются вирусная и бактериальная инфекции. Бактериальные инфекции лечат антибиотиками, а на вирусы они не действуют. Какие симптомы характерны для вирусной инфекции, а какие — для бактериальной, «Кур'еру» рассказал Николай Луцевич, заведующий инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ.



Вирусные инфекции

Простудой в обиходе называют острые респираторные инфекции (ОРИ).

«Это группа клини­чески сходных острых инфекционных заболеваний, передава­емых преимущественно воздушно-капельным путём. Основное место среди ОРИ занимают острые респираторные вирусные инфекции. К ним относятся грипп, парагрипп, риновирусная, аденовирусная, инфекционный мононуклеоз, энтерови­русная и другие. Все они обозначаются общим термином ОРВИ», — поясняет специалист.

Вирусы, как правило, поражают верхние дыхательные пути: слизистую носа, носоглотку, ротоглотку, трахею.

Как лечить вирусную инфекцию

Для лечения вирусной инфекции назначают жаропонижающие и болеутоляющие препараты, антигистамин­ные средства, капли в нос, сиропы от кашля и боли в горле. Также не стоит забывать про обильное питьё и отдых. Возбудитель должна побороть сама иммунная система.

При неосложнённой ОРВИ приём антибио­тиков просто не имеет смысла. А иногда может быть вреден. Человек, длительно, часто и бессистемно употребляющий антибио­тики, впоследствии может стать жертвой бактерий, устойчивых к лекарствам. Антибиотики бесполезны при лечении вирусных инфекций.

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«Но каждый случай пациента индивидуален. Иногда при вирусной инфекции врач может назначить антибиотик, если есть осложнения или другие факторы», — отмечает Николай Луцевич.

Бактериальные инфекции

Бактериальная инфекция может возникнуть самостоятельно или на фоне вирусной инфекции. «Вирусы, нарушая защитный барьер и подавляя иммунитет, создают благоприятную среду для размножения бактерий. В результате чего возникают бактериальные осложнения — синусит, ларингит, тонзиллит (ангина), отит, трахеит, бронхит или пневмония», — говорит Николай Луцевич.

Как лечить бактериальную инфекцию

Бактериальные инфекции лечат только с помощью антибиотиков. «Назначение антибактериальных препаратов обязательно, иначе самостоятельно организм может не справиться с болезнью. Антибиотик должен подбирать лечащий врач», — подчёркивает специалист.

Николай Луцевич отмечает: если после двух-трёх дней симптоматического лечения человеку не становится лучше, нужно обратиться к врачу.

«Иногда только лечащий врач может предположить, вирус это или бактерия. В пример приведу красное горло. Каждый человек воспринимает этот симптом по-своему. А это сигнал для нескольких заболеваний.

Налёт на миндалинах может быть при мононуклеозе, при ангине и при кандидозе. Первый вариант лечат противовирусными препаратами, второй — антибиотиками, третий — противогрибковыми препаратами. Поэтому лечение заболевания лучше доверить специалисту", — подчёркивает заведующий инфекционным отделением.

Симптомы вирусной инфекции

Внезапное начало процесса.

Симптомы интоксикации без чётко выраженного очага поражения: головная боль, боль в горле, насморк, общая слабость, недомогание, кашель и боль в горле, высокая температура.

При вирусных инфекциях выделения имеют серозный (водянистый) или слизистый характер.

При неосложнённом течении вирусная инфекция проходит в течение 5−7 дней.

Симптомы бактериальной инфекции

Бактериальная инфекция, как правило, развивается долго и вяло.

Выделить момент заражения сложно.

Имеет чётко выраженный очаг поражения.

При синусите характерно наличие гнойных окрашиваемых выделений.

Отличия вирусной и бактериальной инфекции

Слизистые выделения. Для вирусного возбудителя характерны жидкие, прозрачные выделения. При бактериальной инфекции выделения густые и окрашиваемые — зелёные или коричневые с прожилками крови (при синусите).

Для вирусного возбудителя характерны жидкие, прозрачные выделения. При бактериальной инфекции выделения густые и окрашиваемые — зелёные или коричневые с прожилками крови (при синусите). Температура. При вирусной инфекции температура повышается сразу. Она держится несколько дней, а затем снижается.

При бактериальной инфекции температура нарастает в течение нескольких дней.

При вирусной инфекции температура повышается сразу. Она держится несколько дней, а затем снижается. При бактериальной инфекции температура нарастает в течение нескольких дней. Очаг поражения. При вирусной инфекции болит всё: горло, нос, голова, общая слабость и недомогание. При бактериальной инфекции человек может точно сказать, что его беспокоит: горло при ангине, распирающая боль в зоне носовых пазух при синусите, боли в груди и кашель при бронхите или пневмонии.

При вирусной инфекции болит всё: горло, нос, голова, общая слабость и недомогание. При бактериальной инфекции человек может точно сказать, что его беспокоит: горло при ангине, распирающая боль в зоне носовых пазух при синусите, боли в груди и кашель при бронхите или пневмонии. Длительность. При вирусной инфекции улучшение наступает на 5−7 день. При бактериальной — положительная динамика в это время ещё отсутствует.

Три наивных вопроса о лечении простуды

Чтобы быстрее покончить с простудой, у каждого человека свои методы. Одни стараются пропотеть, другие начинают пить витамины горстями. Что на самом деле действенно, а что опасно?

Что не нужно делать при лечении простудных инфекций?

«При любых инфекциях физиолечение при температуре противопоказано. Ни ингаляции, ни банки, ни горчичники, ни парить ноги — нельзя. Иначе температура может подняться ещё выше, — отмечает специалист. — Ещё одно укоренившееся заблуждение: растирание спиртом или водкой собьёт температуру. Возможно, сразу температура и понизится, так как спирт быстро испаряется с поверхности кожи. Но затем из-за действия спирта сосуды сужаются, что препятствует дальнейшей отдаче температуры.

И через время она может подняться ещё выше. Особенно к этому чувствительны маленькие дети».

Николай Луцевич советует при неэффективности жаропонижающих препаратов добавить физическое охлаждение: раздеться и растереть кожу раствором из столового уксуса с кипячёной водой комнатной температуры в пропорциях 1:1.

Как часто могут болеть дети?

«Не стоит переживать, если ребёнок, посещающий дошкольное учреждение, болеет раз в месяц. Во время болезни идёт закалка иммунитета, организм накапливает клетки памяти против вирусов, которые сохраняются в организме длительное время. Как правило, к школе дети болеют реже или же легче переносят инфекции», — отвечает специалист.

Для восстановления организма многие начинают пить витамины. Это правильно?

«Не стоит во время болезни начинать приём витаминов. Таким образом, мы пытаемся обмануть организм и отвлекаем его от борьбы с вирусами. Что касается восстановительного процесса, то сегодня витамины можно получать при правильном сбалансированном питании. В магазине есть все виды мяса, фруктов и овощей. Я не сторонник комплексных витаминов в одной волшебной „пилюле“. Если же принимать витамины, то раздельно», — советует Николай Луцевич.