Городские автобусы в Слуцке 1 января будут курсировать по особому расписанию

В среду, 1 января, городские автобусы в Слуцке будут курсировать по особому расписанию. Об этом сообщает автопарк № 2.

♦ В первую смену будут курсировать следующие маршруты:

Маршрут № 2

«Мясокомбинат»: 5.50, 6.58, 8.06, 9.35, 11.20, 12.30

«ССК»: 6.30, 7.29, 8.50, 10.11, 11.56, 13.10.

Маршрут № 3

«Мясокомбинат»: 6.32, 7.32, 8.38, 9.40, 11.12, 12.18, 13.22

«Ул. Социалистическая»: 7.04, 8.06, 9.08, 10.10, 11.44, 12.50, 13.52.

Маршрут № 5к

Из автобусного парка № 2 — 5.57

«Мясокомбинат»: 6.55, 8.10 до с/х лицея, 9.12, 10.10, 11.07, 12.10

«Чехова»: 6.23, 7.20, 9.40, 10.40, 11.36, 12.40

«С/х лицей»: 8.43.

Маршрут № 6

«ДСУ-9»: 6.00, 6.58, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30 от СЭС

«Льнозавод»: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00 до СЭС, 14.00.

Маршрут № 10

«Автобусный парк № 2»: 3.35, 4.42, 5.48, 6.40, 7.43, 8.44, 10.14, 11.14

«Ул. Социалистическая»: 3.55, 5.04, 6.10, 7.10, 8.12, 9.14, 10.44, 11.44.

Маршрут № 16

Из автобусного парка № 2 — 6.15

«Автовокзал»: 7.08, 7.55, 8.40, 9.25, 10.10, 10.55, 12.10, 12.50, 13.40

«Чехова»: 6.35, 7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00.

♦ Вторая смена будет осуществлять движение по расписанию воскресенья.

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Что касается пригородных маршрутов, то 1 января все рейсы будут осуществляться только во второй половине дня.

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