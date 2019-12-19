Школьный автобус врезался в «Газель». В ГАИ и РОЧС рассказали подробности аварии под Слуцком

Подробности ДТП возле деревни Леньки, которое произошло около 16.50 18 декабря, «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ и РОЧС.

РАНЕЕ. Под Слуцком школьный автобус врезался в «Газель». В нём были дети

Что рассказали в ГАИ

Школьный автобус принадлежит управлению по образованию Слуцкого райисполкома и обслуживает Бокшицкую школу. Водитель ехал по заданному маршруту — подвозил детей домой после занятий.

Водитель автобуса ехал со стороны деревни Вынищи. Поворачивая налево со второстепенной дороги на трассу Р23 (89-й км), он не уступил «Газели», которая ехала в направлении Слуцка.

Реклама

Водитель и двое школьников, которые были в автобусе, не пострадали. Детей с места ДТП забрали родители.

Что рассказали в РОЧС

Водителя грузовика зажало в кабине. Из автомобиля его деблокировали сотрудники РОЧС. Пострадавшего осмотрела бригада медиков, с травмами различной степени тяжести его госпитализировали в Слуцкую больницу.