Венок Адвента, вертеп, кекс штоллен… Топ-9 главных традиций немецкого Рождества

В Германии к Рождеству относятся серьёзно. Приготовления к празднику здесь начинаются уже в ноябре, когда нет ещё и намёка на снег или морозы, зато сказочная атмосфера, царящая вокруг, заставляет поверить в чудеса не только детей, но даже самых цинично настроенных взрослых.

Сегодня расскажем о главных приметах Рождества в Германии, ведь, кто знает, может быть, однажды вы решите встретить этот праздник именно здесь.

1. Щелкунчик — персонаж немецкого Рождества

Самый популярный сувенир на немецких рождественских ярмарках, несомненно, деревянный Щелкунчик. Но мало кто знает, что традиция дарить эту зубастую фигурку на Рождество появилась задолго до того, как сказочник Гофман прославил заколдованного принца на весь мир.

Первый Щелкунчик появился на свет в маленьком немецком городке Зайфен, что был знаменит своими народными промыслами, в особенности — резьбой по дереву. Здесь долгими зимними вечерами мастера развлекались вырезанием фигурок из деревянных чурбачков. И однажды один из них смастерил не просто игрушку, а вещицу с пользой, например, для колки орехов. Как-то раз в 1699 году один крестьянин из Зайфена отправился на рождественскую ярмарку в Лейпциг, прихватив с собой фигурки щелкунчиков. Они имели бешеный успех. С тех пор эти деревянные фигурки стали появляться на всех немецких рождественских базарах.

Ну, а в начале XIX века такой вот Щелкунчик попал в руки Эрнсту Теодору Амадею Гофману, и он придумал одну из лучших рождественских сказок «Щелкунчик и мышиный король», которая впервые была опубликована в 1826 году.

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2. Рождественские ярмарки

Ярмарки в Германии открываются все одновременно — в конце ноября, а в каждом городе их сразу несколько. Самая известная и старейшая рождественская ярмарка Штрицельмаркт (Striezelmarkt) проходит в Дрездене на площади Альтмаркт (Altmarkt). Впервые саксонские ремесленники и торговцы организовали там предпраздничную торговлю ещё в 1434 году и с тех пор свято блюдут традицию. К слову, сладкий вкусный символ немецкого Рождества — штоллен — появился именно там. Самые популярные закуски на ярмарках — немецкие колбаски разных видов и размеров, обжаренные на гриле. Их щедро поливают горчицей и кетчупом и чаще всего подают в булочке. Вместо колбаски, кстати, многие выбирают жареную свиную отбивную.

Еда на ярмарках самая что ни на есть разнообразная. Здесь всегда найдётся нечто вегетарианское, азиатское или арабское. И очень много сладостей! Имбирные пряники размером с человеческую голову и сладкие штоллены, бельгийские вафли и французские блинчики, засахаренные орешки и пахлава.

3. Календарь Адвента

У этого календаря одна задача — помочь отсчитать дни до Рождества, а в современной интерпретации — ещё и приятно провести время в преддверии праздников. Календарь Адвента существует немногим более ста лет. Сегодня он представляет собой коробку с 24 окошками или ящичками, наполненными маленькими шоколадками, примерно столько длится и сам Адвент. Изначально в кармашках календаря вместо шоколада могли оказаться и высказывания из Библии, ведь идея Adventskalendar заключалась в том, чтобы объяснить и наглядно показать детям, сколько времени осталось до Рождества.

4. Венок Адвента

Венок — тоже своеобразная форма отсчёта дней до наступления Рождества Христова, а заодно — элемент праздничного декора. Как и в случае с календарём, придумали венок на радость детям. На современных рождественских венках в Германии чаще всего можно встретить четыре свечи, которые зажигают по воскресеньям, когда вся семья собирается вечером вместе. Делают это в следующем порядке: в первое воскресенье Адвента — одну свечу, во второе — две, в третье — три, а в четвёртое, накануне Рождества, на венке горят все четыре свечи сразу.

5. Рождественские звёзды

Рождественской звездой в Германии зовётся как ярко-алая пуансеттия — цветок, выращиваемый специально к Рождеству, так и светильник в форме Вифлеемской звезды.

Что касается цветка, то в Германии его называют Weihnachtsstern («Рождественская звезда»). А вот светильник в форме Вифлеемской звезды, внутри которого в прошлые времена горели лампы на рапсовом масле и керосине, а сейчас — обычные электрические лампочки, зовётся Herrnhuter Stern («звезда Гернгута») или моравская звезда, и родом именно из Германии.

Сегодня звезду принято зажигать в первое воскресенье Адвента вместе с первой свечой на рождественском

венке.

6. Рождественский вертеп

Ещё один предмет рождественского декора — вертеп, по-немецки он называется Krippe, что означает «ясли». Всякая рождественская ярмарка, церковь и почти каждый немецкий дом в праздничные дни украшены инсталляцией на тему рождения Христа. Красивые, изящно выполненные фигурки младенца Христа в яслях, Марии, Иосифа, животных, волхвов, ангелов и прочих свидетелей рождения Спасителя действительно воссоздают волшебную и таинственную атмосферу ночи, когда в мир пришёл Христос.

Во многих немецких семьях принято передавать небольшой семейный вертеп по наследству, а вот на ярмарках можно увидеть огромные вертящиеся Krippe и хорошенько разглядеть каждую деталь со всех сторон.

7. Рождественский кекс штоллен

Сладости и угощения, продаваемые на ярмарках в конце Средних веков, не отличались изысканностью и вкусом. Чаще всего это были простые хлебцы, которые назывались штрицелями и изготавливались из муки и овса. Но в XVI веке Папа Римский разрешил добавлять в аскетичную и пресную рождественскую выпечку сахар, мёд, изюм и масло. Так появился рождественский кекс штоллен. В наше время на ярмарке в Дрездене каждый год традиционно пекут огромный четырёхметровый штоллен. Его разрезают во второе воскресенье Адвента, а все средства, вырученные от продажи его кусочков, отдают на благотворительность. Впрочем, попробовать штоллен сегодня можно на каждой рождественской ярмарке Германии, а также приобрести в любом супермаркете.

Сразу после Рождества, чуть ли не с 26 декабря, как только откроются магазины, купить штоллен можно со скидкой -50%.

И главное, штоллен имеет самое непосредственное отношение к Рождеству. Дело в том, что делают его исключительно вручную, а его форма олицетворяет фигурку младенца Иисуса, завёрнутого в пелёнки.

8. Рождественские песни

В дни Адвента принято исполнять традиционные немецкие рождественские песни. Их поют повсюду: в детских садах, школах, церквях, на рождественских ярмарках и корпоративах.

Самую известную рождественскую песню на немецком языке Stille Nacht, heilige Nacht знают почти во всём мире, как американскую Silent Night. Хотя на самом деле песня родом из Австрии, в 2018 году ей исполнилось 200 лет, и она даже включена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Впервые Stille Nacht, heilige Nacht была исполнена на рождественской службе в церкви Святого Николая в небольшом городке Оберндорфе, что расположен недалеко от Зальцбурга. Стихотворение «Тихая ночь, святая ночь» написал священник Йозеф Мор, а положил стих на музыку органист Франц Ксавьер Грубер. Через какое-то время песня, как водится, отправилась в путешествие по всему миру, её перевели на несколько языков, но наиболее известна её американская версия.

9. Святой Николаус и Вайнахтсман

Это два разных человека. Святой Николаус, прообразом которого в западном христианстве считается реально существовавший святой, приходит к немецким детям с подарками и сладостями 6 декабря. А вот Деда Мороза по-немецки называют Weihnachtsman, и он со своими подарками прибывает к Рождеству — 25 декабря. И пишут письма дети именно ему.

У Вайнахтсмана в Германии есть реальный адрес, куда не только можно отправить письмо, к слову, абсолютно бесплатно, но и приехать в гости в любое время года. Между прочим, ни одно письмо, отправленное немецкому Деду Морозу, не остаётся без ответа.

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