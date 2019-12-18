В конце января в Беларуси заработает обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится (коротко)

В Беларуси радикально меняется трудовое законодательство. Это произойдёт 28 января 2020 года. Читайте коротко о том, что ждёт работников.

Белоруски, у которых есть дети в возрасте до трёх лет, после вступления в силу новой редакции Трудового кодекса смогут отправляться в служебную командировку, а также выходить на работу в выходные и праздники. Наниматели также смогут привлекать их к сверхурочным работам. Ограничения по командировкам и сверхурочной работе оставили только для беременных.

Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребёнка — до 14 дней. При этом зарплата за сотрудником не сохраняется. Отпуск отцу или отчиму при рождении ребёнка предоставляется единовременно по его письменному заявлению в течение 6 месяцев с даты рождения ребёнка. Родитель сможет официально взять отпуск в течение шести месяцев с момента рождения, и наниматель не сможет ему отказать.

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Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, разрешили работать по совместительству полный рабочий день или смену. Сейчас работа по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.

В обновлённом Трудовом кодексе прописано, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, то есть только за умышленное причинение имущественного вреда.

В новой версии Трудового кодекса ввели понятие дистанционной работы.

А некоторым работникам будут по-новому предоставлять отпуска и выплачивать выходное пособие.

Что ещё даст белорусам новый Трудовой кодекс, более подробно — здесь.