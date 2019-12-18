Акции в стоматологии «Азбука здоровья»

В стоматологии «Азбука здоровья» действуют акции:
- при проведении процедуры офисного отбеливания — набор для домашнего отбеливания в подарок;
- при проведении профессиональной гигиены полости рта
с 20.12.2019 по 31.01.2020— скидка 10%.
Адрес:
- г. Солигорск, б-р Шахтёров 34.
Телефоны:
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- (8 0174) 26 33 96
- (8 029) 366 33 96
- (8 033) 377 33 96
Сайт: azbukazdrav.by
E-mail: azbukazdrav@gmail.com
Режим работы:
- Пн-Пт — с 8 до 20 часов,
- Сб — с 9 до 18 часов.
- Вс — выходной.
ООО «Азбука здоровья» УНП 691 552 825
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