Акции в стоматологии «Азбука здоровья»

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В стоматологии «Азбука здоровья» действуют акции:

  • при проведении процедуры офисного отбеливания — набор для домашнего отбеливания в подарок;
  • при проведении профессиональной гигиены полости рта с 20.12.2019 по 31.01.2020 — скидка 10%.

Адрес:

  • г. Солигорск, б-р Шахтёров 34.

Телефоны:

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  • (8 0174) 26 33 96
  • (8 029) 366 33 96
  • (8 033) 377 33 96

Сайт: azbukazdrav.by

E-mail: azbukazdrav@gmail.com

Режим работы:

  • Пн-Пт — с 8 до 20 часов,
  • Сб — с 9 до 18 часов.
  • Вс — выходной.

ООО «Азбука здоровья» УНП 691 552 825

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