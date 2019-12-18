В жизни каждого мужчины есть три периода: когда он верит в Деда Мороза, когда он в него не верит и когда он сам становится Дедом Морозом. Причём исполнение роли главного зимнего волшебника может быть не только семейной традицией, но и весьма успешным бизнесом.

«Кур'ер» разобрался, как можно заработать и сколько нужно потратить, перевопло­тившись в Деда Мороза и Снегурочку?

Костюмы и атрибуты

Например, в «Доме быта» (ул.Ленина, 117, 2-й этаж) можно взять новые наряды Деда Мороза и Снегурочки напрокат. Как комплектом, так и по раздельности.

Комплект костюмов сказочных героев напрокат до 31 декабря обойдётся в 50 рублей за сутки, в новогоднюю ночь — 60 рублей.

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Можно взять костюмы и по отдельности. Переодеться Дедом Морозом можно за 35 рублей в сутки (до 31 декабря), в новогоднюю ночь — за 45 рублей, а в Снегурочку — за 30 и 35 рублей соответственно.

Посчитаем. На аренду двух костюмов в течение 10 дней уйдёт минимум 500 рублей. Поэтому, если вам нравится дарить другим радость и зарабатывать на этом, стоит задуматься о покупке такого комплекта. Костюм Деда Мороза будет стоить в среднем от 170 рублей, а наряд Снегурочки — 160 рублей.

Заявляем о себе

Вы можете рекламировать свои услуги сначала через знакомых, в соцсетях или расклеить обычные объявления рядом, например, с детскими садами и школами, а также возле офисов. А ещё проще — дать объявление в печатные номера газеты «Кур'ер» или на наш сайт — krama.kurjer.info. Есть более дорогой вариант — сделать простой сайт-визитку и продвигать его.

Программа от Деда Мороза

Приходя в гости, вы будете не просто вручать подарок и уходить — придётся устроить маленькое представле­ние. Даже на не­сколь­ко минут вам нужно приду­мать, чем занять маленьких зрителей.

Обязательно позаботьтесь о музыкальном сопровождении: вы можете спеть или рассказать что-то, а Снегурочка может станцевать. Стоимость портативной колонки для смартфона — от 50 рублей. Кроме заранее переданных вам подарков от самих клиентов, желательно дарить зрителям и свои — конфету или другую приятную мелочь. На это можно заложить около 50 рублей.

Выбираем «сани»

Без личного авто вам будет крайне сложно обойтись, так как в общественном транспорте с мешком подарков будет неудобно перемещаться по городу. При использовании личного авто траты на бензин составят около 50 рублей. Если у вас всего пара-тройка заказов в неделю, можете воспользоваться такси. В среднем поездка по городу обойдётся в 5−6 рублей.

Не забываем о налогах

Деду Морозу и Снегуроч­ке не нужно регистриро­вать­ся в качестве индивидуаль­ного предприни­мателя, предоста­влять отчёт­ность и вести бухгал­терс­кий учёт. Они просто производят уплату единого налога.

Для этого до начала осуществления деятельности нужно представить соответствующее письменное уведомление в инспекцию МНС по месту жительства и уплатить налог. Для жителей Слуцка ставка единого налога за месяц составит 76 рублей 60 копеек.

Готовимся заработать. Сколько можно брать за услуги

Конечно, стоимость своих услуг вы должны рассчитать таким образом, чтобы не сработать в «минус», но и слишком завышать цену не стоит, так как конкуренты легко обойдут вас.

Чем ближе Новый год, тем выше цены на услуги аниматоров. Так,

до 30 декабря включительно средняя стоимость 15-минутной программы в Слуцке составляет 35 рублей.

31 декабря до 20 часов — 40 рублей,

а с 20 до 23 часов — 45 рублей.

Итого

726,6 рубля — такие минимальные затраты понесут Дед Мороз со Снегурочкой на старте своей работы.

Сюда включается:

костюмы — 500 рублей,

подарки, реквизит — 100 рублей,

налоги — 76,6 рубля,

транспорт — 50 рублей.

Если не брать в расчёт выступления на 31 декабря, то, чтобы «отбить» затраты, вам необходимо провести как минимум 20 выступлений. Разумеется, в следующем сезоне вам не нужно будет тратить деньги на одежду, фото и так далее. Затраты снизятся уже до 200 рублей, и окупится ваше предприятие гораздо быстрее.