Новогодняя коллекция упаковок кофе от «Про кофе»

Подарите любим волшебство. Лимитированная новогодняя коллекция упаковок кофе уже в «ПРО КОФЕ». Внутри авторская смесь 100% арабики.
В «ПРО КОФЕ» также можно приобрести кружку из бамбукового волокна, полностью биоразлагаемую. Это прекрасный эко-подарок для ваших близких!
Адрес:
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- Солигорск, ул. Ленина, 14,
- Минск, ТЦ «Бонус», ул. Голубка, 2,
- Слуцк, улица Ленина, 156
- Слуцк, ТЦ «Панорама», улица Ленина, 118,
- Слуцк, ТЦ «Европарк», улица 14-ти Партизан, 15.
«ПРО КОФЕ» в Instagram.
ИП Борисовец И.Н. УНП 600 535 682
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