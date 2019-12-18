Новогодняя коллекция упаковок кофе от «Про кофе»

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Подарите любим волшебство. Лимитированная новогодняя коллекция упаковок кофе уже в «ПРО КОФЕ». Внутри авторская смесь 100% арабики.

В «ПРО КОФЕ» также можно приобрести кружку из бамбукового волокна, полностью биоразлагаемую. Это прекрасный эко-подарок для ваших близких!

Адрес:

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  • Солигорск, ул. Ленина, 14,
  • Минск, ТЦ «Бонус», ул. Голубка, 2,
  • Слуцк, улица Ленина, 156
  • Слуцк, ТЦ «Панорама», улица Ленина, 118,
  • Слуцк, ТЦ «Европарк», улица 14-ти Партизан, 15.

Новогодняя коллекция упаковок кофе от «Про кофе»

«ПРО КОФЕ» в Instagram.

ИП Борисовец И.Н. УНП 600 535 682

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