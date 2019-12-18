Согласно законодательству Беларуси, пиротехнические изделия относятся к специфическим товарам и, соответственно, являются объектом экспортного контроля. Кроме того, любая пиротехника относится к грузам повышенной опасности и включена в Перечень товаров и технологий двойного назначения.

Физлицам запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг). Об этом сообщила «Кур'ера» Татьяна Линник, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни.

Перевозка пиротехнических изделий сопряжена с выполнением многочисленных требований и нюансов, которые физлицу выполнить проблематично. Например, такой товар должен перемещаться специальным транспортом, а также необходимо согласование с уполномоченными органами маршрута передвижения.

Соответственно, перемещение через границу физлицами любых пиротехнических изделий запрещено.

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Ввоз данного вида продукции на территорию Беларуси осуществляется только юрлицами или ИП, а также иностранными и международными организациями, в том числе не являющимися юридическими лицами. При этом должностному лицу таможенных органов предъявляются разрешительные документы: сертификат соответствия и разрешение на ввоз.

«Сертификат соответствия без права реализации продукции можно оформить в Органе по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии. Разрешение на ввоз пиротехники выдаётся Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ (Госпромнадзор) при представлении договора, заключённого заявителем со специализированным складом, где будут храниться пиротехнические изделия (либо при наличии собственного склада), договора с организацией, имеющей право заниматься перевозками опасных грузов, а также контракта с производителем пиротехнических изделий», — рассказала Татьяна Линник.