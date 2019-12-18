Магазин парфюмерии в Слуцке. В Новый год с новыми духами

Sense Parfum — это стойкие и качественные духи. Все духи Sense Parfum состоят только из натуральных компонентов. Основа духов берётся французская, а другие составляющие духов — производятся в Беларуси.
Компания, изготавливающая эти духи, имеет подлинную сертификацию. Sense Parfum прошли множество проверок и выставок, после которых их признали одними из самых качественных духов в своём сегменте.
Цены на Sense Parfum вас приятно удивят. Ароматы наших духов схожи с ароматами знаменитых брендов, однако стоят они в два, а то и три раза дешевле, а стойкость и качество ничем не уступают.
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Магазин парфюмерии находится в Слуцке по адресу:
- улица 14-ти Партизан, 15/1, ТЦ «Евпропарк».
Соцсети: «ВКонтакте».
ИП Белазорович Т.А. УНП 691 977 649
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