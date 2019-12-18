Магазин парфюмерии в Слуцке. В Новый год с новыми духами

Sense Parfum — это стойкие и качественные духи. Все духи Sense Parfum состоят только из натуральных компонентов. Основа духов берётся французская, а другие составляющие духов — производятся в Беларуси.

Компания, изготавливающая эти духи, имеет подлинную сертификацию. Sense Parfum прошли множество проверок и выставок, после которых их признали одними из самых качественных духов в своём сегменте.

Цены на Sense Parfum вас приятно удивят. Ароматы наших духов схожи с ароматами знаменитых брендов, однако стоят они в два, а то и три раза дешевле, а стойкость и качество ничем не уступают.

Реклама

Магазин парфюмерии находится в Слуцке по адресу:

улица 14-ти Партизан, 15/1, ТЦ «Евпропарк».

Соцсети: «ВКонтакте».

ИП Белазорович Т.А. УНП 691 977 649