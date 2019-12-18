В Слуцке за лучшее новогоднее оформление райисполком обещает деньги. Условия конкурса

Слуцкий райисполком проводит районный смотр-конкурс на лучшее оформление организаций, учреждений и индивидуальных жилых домов к Новому году.
Конкурс проводится по 27 декабря. Подведение итогов — 30 декабря.
Победители будут поощрены денежным вознаграждением, сообщает «Слуцкий край».
Реклама
Смотр-конкурс проводится по сферам деятельности:
- «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия» — 2 призовых места;
- «Лучшее оформление предприятия торговли» — 1 призовое место;
- «Лучшее оформление сельскохозяйственного предприятия» — 1 призовое место;
- «Лучшее оформление строительной организации» — 1 призовое место;
- «Лучшее оформление предприятия транспорта» — 1 призовое место;
- «Лучшее оформление учреждения культуры» — 1 призовое место;
- «Лучшее оформление учреждения образования» — 3 призовых места (с учётом учреждений среднего специального образования);
- «Лучшее оформление учреждения здравоохранения» — 1 призовое место;
- «Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в городе Слуцке» — 2 призовых места;
- «Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в сельской местности» — 2 призовых места.
При определении победителей конкурсная комиссия будет учитывать:
- праздничное световое и тематическое оформление подъездов и прилегающих территорий, стилеобразующих элементов и сюжетов новогодней тематики;
- наличие новогодней ёлки;
- наличие новогоднего оформления внутреннего интерьера;
- оригинальность дизайна в оформлении фасадов и прилегающих территорий с использованием декоративных композиций (гирлянды на деревьях и др.) и освещения.
Реклама
Как говорила лиса Алиса Карабасу:"За деньги мы вам приведем хоть самого черта".