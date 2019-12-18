В Слуцке за лучшее новогоднее оформление райисполком обещает деньги. Условия конкурса

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Слуцкий райисполком проводит районный смотр-конкурс на лучшее оформление организаций, учреждений и индивидуальных жилых домов к Новому году.

Конкурс проводится по 27 декабря. Подведение итогов — 30 декабря.

Победители будут поощрены денежным вознаграждением, сообщает «Слуцкий край».

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Смотр-конкурс проводится по сферам деятельности:

  • «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия» — 2 призовых места;
  • «Лучшее оформление предприятия торговли» — 1 призовое место;
  • «Лучшее оформление сельскохозяйственного предприятия» — 1 призовое место;
  • «Лучшее оформление строительной организации» — 1 призовое место;
  • «Лучшее оформление предприятия транспорта» — 1 призовое место;
  • «Лучшее оформление учреждения культуры» — 1 призовое место;
  • «Лучшее оформление учреждения образования» — 3 призовых места (с учётом учреждений среднего специального образования);
  • «Лучшее оформление учреждения здравоохранения» — 1 призовое место;
  • «Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в городе Слуцке» — 2 призовых места;
  • «Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в сельской местности» — 2 призовых места.

При определении победителей конкурсная комиссия будет учитывать:

  • праздничное световое и тематическое оформление подъездов и прилегающих территорий, стилеобразующих элементов и сюжетов новогодней тематики;
  • наличие новогодней ёлки;
  • наличие новогоднего оформления внутреннего интерьера;
  • оригинальность дизайна в оформлении фасадов и прилегающих территорий с использованием декоративных композиций (гирлянды на деревьях и др.) и освещения.
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1 Авторы комментариев
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Как говорила лиса Алиса Карабасу:"За деньги мы вам приведем хоть самого черта".

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18 декабря 2019 14:12