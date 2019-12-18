В Слуцке за лучшее новогоднее оформление райисполком обещает деньги. Условия конкурса

Слуцкий райисполком проводит районный смотр-конкурс на лучшее оформление организаций, учреждений и индивидуальных жилых домов к Новому году.

Конкурс проводится по 27 декабря. Подведение итогов — 30 декабря.

Победители будут поощрены денежным вознаграждением, сообщает «Слуцкий край».

Реклама

Смотр-конкурс проводится по сферам деятельности:

«Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия» — 2 призовых места;

«Лучшее оформление предприятия торговли» — 1 призовое место;

«Лучшее оформление сельскохозяйственного предприятия» — 1 призовое место;

«Лучшее оформление строительной организации» — 1 призовое место;

«Лучшее оформление предприятия транспорта» — 1 призовое место;

«Лучшее оформление учреждения культуры» — 1 призовое место;

«Лучшее оформление учреждения образования» — 3 призовых места (с учётом учреждений среднего специального образования);

«Лучшее оформление учреждения здравоохранения» — 1 призовое место;

«Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в городе Слуцке» — 2 призовых места;

«Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в сельской местности» — 2 призовых места.

При определении победителей конкурсная комиссия будет учитывать:

праздничное световое и тематическое оформление подъездов и прилегающих территорий, стилеобразующих элементов и сюжетов новогодней тематики;

наличие новогодней ёлки;

наличие новогоднего оформления внутреннего интерьера;

оригинальность дизайна в оформлении фасадов и прилегающих территорий с использованием декоративных композиций (гирлянды на деревьях и др.) и освещения.