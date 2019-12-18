«Золотая мечта» дарит подарки к Новому году

К Новому году ювелирная сеть «Царское Золото» дарит подарки! Каждый покупатель сможет вытянуть специальную карточку, на которой будет указан его подарок.
Карточки делятся на виды: «Золото» и «Серебро». Они выдаются при покупке ювелирного изделия из одноименного металла: 1 изделие — 1 карточка.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов или смотрите здесь.
В магазинах «Царское золото» можно приобрести товар на выгодных условиях — в рассрочку — по карте Халва, Карте покупок, Черепаха, Смарт карте, FUN-карте. Можно оформить в кредит. Всегда в наличии подарочные сертификаты.
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Адрес магазина «Царское золото»:
- ул. Ленина, 124−8 (напротив универмага «Слуцк»).
Режим работы:
- будние дни — с 10.00 до 19.00
- выходные дни — с 10.00 до 17.00
Телефон: (8 1 795) 4 70 40
ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734
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