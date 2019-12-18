Новый год - новые высоты

В одном из сентябрьских выпусков мы рассказывали историю двух подруг Дарьи Соловьёвой и Екатерины Толкачёвой, которые ровно 5 лет назад открыли свой собственный бренд одежды MUA.

В 2014 году девушки начали свой бизнес как бренд одежды для белорусских модниц, но уже вскоре они завоевали сердца не только жительниц Беларуси, но и девушек из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и ещё из более

30 городов России и ближнего зарубежья.

Belavia и Hilton носят MUA

За время существования MUA девушки также создали направление MUA Uniform. И сейчас в их одежде красуются сотрудники самых крупных организаций Беларуси: авиакомпании Belavia, предприятия «Беллакт», сети магазинов «Рублёвский», визовых центров Италии и Великобритании, а также сети гостиниц Hilton.

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О коллекциях

В апреле 2019 года Дарья и Екатерина решили показать, что красота не имеет ограничений, и запустили свой новый бренд для девушек размера плюс Normal.

Вся одежда бренда разрабатывается и создаётся собственной дизайнерской лабораторией и конструкторским бюро девушек. При этом основательницы принимают непосредственное участие в отборе моделей, которые попадают в будущие коллекции брендов MUA и Normal.

«При создании коллекций мы не только следим за трендами и тенденциями в моде, но и стараемся учитывать запросы рынка, а также наших клиенток.

Так, например, при разработке новогодней коллекции большинство изделий мы создали таким образом, чтобы девушки смогли их с лёгкостью трансформировать в повседневные, разбавив более спокойными аксессуарами и обувью. Мы за ответственное потребление и за разумные инвестиции в гардероб. Мы делаем всё, чтобы наши вещи пригодились женщинам не на один повод и не на один год», — говорят основательницы.

О планах на будущее

Очевидно, что девушки не стоят на месте. Они поставили себе немало целей на будущий год: расширить оптовую сеть, запустить сайт собственного интернет-магазина с доставкой по всему миру, создавать униформу для новых крупных компаний, открыть третий бренд одежды, ну и, конечно, расширить штат и производство.

Производство в Слуцке

На пути к последней цели им остаётся всего несколько шагов. Уже совсем скоро подруги открывают своё собственное производство по пошиву одежды

в Слуцке.

Дарья и Екатерина обустроили просторное помещение в Слуцке по адресу:

ул. Ленина, 41.

За свой многолетний опыт они поняли, что самым главным ресурсом компании являются люди. Поэтому сделали всё для максимального комфорта и удобства их будущих сотрудников: поставили новейшее оборудование от легендарной японской марки швейной техники JUKI, учли все санитарные нормы по организации рабочего места, ну и, конечно, нашли прекрасную команду закройщиков и технологов.

Девушки обещают создать благоприятный рабочий климат и отвечают за условия труда высокого уровня.

Как устроиться на работу в MUA

Сейчас для запуска производства остаётся найти швей (з/п ОТ 600 рублей) и термоотделочниц (з/п от 650 рублей), любящих свою работу и относящихся к ней с ответственностью.

Все вакансии подразумевают официальное трудоустройство и работу в дружной творческой команде.

Если вас заинтересовало предложение, звоните по телефонам с 11 до 17 часов:

(8 029) 311 13 41 (Дарья)

(8 044) 585 97 51 (Екатерина)

ООО «МУА АУМ» УНП 193 105 111