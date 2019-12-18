Магазин «КАЖАН» предлагает стильные изделия исключительно из натуральной кожи ручной работы.
В магазине представлены:
- портмоне,
- ежедневники,
- визитницы и кредитницы,
- сумки мужские и женские,
- косметички,
- обложки на документы,
- ключницы.
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Кожаные изделия ручной работы — это подарок, который обязательно оценят по достоинству. А также прямо в магазине можно сделать персонализацию на любом изделии (тиснение надписи на коже).
Адрес: г. Слуцк, улица 14-ти Партизан, 15/1, ТЦ «Европарк», 2 этаж.
Режим работы: с 10 до 20 часов (без выходных).
Телефон: (8 029) 837 83 88.
Соцсети: Instagram.
ИП Маханько С.И. УНП 690 301 331
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