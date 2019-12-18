Магазин «КАЖАН» предлагает стильные изделия исключительно из натуральной кожи ручной работы.

В магазине представлены:

портмоне,

ежедневники,

визитницы и кредитницы,

сумки мужские и женские,

косметички,

обложки на документы,

ключницы.

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Кожаные изделия ручной работы — это подарок, который обязательно оценят по достоинству. А также прямо в магазине можно сделать персонализацию на любом изделии (тиснение надписи на коже).

Адрес: г. Слуцк, улица 14-ти Партизан, 15/1, ТЦ «Европарк», 2 этаж.

Режим работы: с 10 до 20 часов (без выходных).

Телефон: (8 029) 837 83 88.

Соцсети: Instagram.

ИП Маханько С.И. УНП 690 301 331