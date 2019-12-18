Новогодняя фотостудия для случчан

Дорогие друзья, приглашаем вас на новогоднюю фотосессию для всей семьи.

Новогодняя фотосессия (семейная, детская или для беременных) станет прекрасным подарком к Новому году и подарит незабываемые воспоминания.

В студии можно приобрести сертификат на новогоднюю съёмку. Сама студия находится в 5 км от города, а приобрести сертификаты, забронировать дату съёмки, а также забрать готовый материал можно по адресу: ул. Ленина 207, общежитие «Дельфин» в «Фото-видео сервис». Справки по телефону: (8 029) 638−64−24

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Две фотозоны на ваш выбор помогут создать тепло и подарят эмоции приближающегося праздника. Можете продумать несколько образов. Будь то family Look, вечерний или романтический стиль — все они хорошо впишутся в наш новогодний интерьер.

Съёмка длится 45 минут. За это время вы получите 30−40 кадров в электронном варианте и 10 распечатанных на фотобумаге снимков формата 15×21. Стоимость — 80 рублей.

ИП Астапович Т.А. УНП 690 761 679