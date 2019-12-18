Новогодняя фотостудия для случчан

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Дорогие друзья, приглашаем вас на новогоднюю фотосессию для всей семьи.

Новогодняя фотосессия (семейная, детская или для беременных) станет прекрасным подарком к Новому году и подарит незабываемые воспоминания.

В студии можно приобрести сертификат на новогоднюю съёмку. Сама студия находится в 5 км от города, а приобрести сертификаты, забронировать дату съёмки, а также забрать готовый материал можно по адресу: ул. Ленина 207, общежитие «Дельфин» в «Фото-видео сервис». Справки по телефону: (8 029) 638−64−24

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Две фотозоны на ваш выбор помогут создать тепло и подарят эмоции приближающегося праздника. Можете продумать несколько образов. Будь то family Look, вечерний или романтический стиль — все они хорошо впишутся в наш новогодний интерьер.

Съёмка длится 45 минут. За это время вы получите 30−40 кадров в электронном варианте и 10 распечатанных на фотобумаге снимков формата 15×21. Стоимость — 80 рублей.

Новогодняя студия для случчан

Новогодняя студия для случчан

Новогодняя студия для случчан

Новогодняя студия для случчан

Новогодняя студия для случчан

Новогодняя студия для случчан

ИП Астапович Т.А. УНП 690 761 679

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