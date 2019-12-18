Эпиляция IPlaser в Слуцке

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Почему стоит попробовать эпиляцию IPlaser?

  • Процедура проходит без болиэтаж
  • Время процедуры — 5−20 минут
  • Высокая эффективность процедур
  • Результат сохраняется до 2 лет
  • Стоимость процедуры ниже чем у обычных лазеров
  • Не нужно ходить волосатой до и после как при других способах избавления от волос. За сутки до процедуры необходимо напротив сбрить волосы с обрабатываемых зон
  • По сравнению с другими способами избавления от волос, при воздействии IPlaser кожный покров не повреждается — нет опасности подхватить инфекцию
  • На сегодняшний день система Iplaser — самая современная технология избавления от волос в мире.

Адрес: г. Слуцк, улица Комсомольская, 2 этаж, кабинет 11.

Телефон: (8 029) 808 08 90.

Соцсети:

Cайт: sluck.iplaser.by

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Физ.лицо Лойко С.С. ВВ1 524 018

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