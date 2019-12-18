Эпиляция IPlaser в Слуцке

Почему стоит попробовать эпиляцию IPlaser?
- Процедура проходит без болиэтаж
- Время процедуры — 5−20 минут
- Высокая эффективность процедур
- Результат сохраняется до 2 лет
- Стоимость процедуры ниже чем у обычных лазеров
- Не нужно ходить волосатой до и после как при других способах избавления от волос. За сутки до процедуры необходимо напротив сбрить волосы с обрабатываемых зон
- По сравнению с другими способами избавления от волос, при воздействии IPlaser кожный покров не повреждается — нет опасности подхватить инфекцию
- На сегодняшний день система Iplaser — самая современная технология избавления от волос в мире.
Адрес: г. Слуцк, улица Комсомольская, 2 этаж, кабинет 11.
Телефон: (8 029) 808 08 90.
Соцсети:
Cайт: sluck.iplaser.by
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Физ.лицо Лойко С.С. ВВ1 524 018
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