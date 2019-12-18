Загоревшийся микроавтобус в Слуцке спасатели потушили ещё до приезда спасателей. Странно, но факт

По стечению обстоятельств на месте происшествия оказались сразу два сотрудника РОЧС не при исполнении.

Спасателей вызвал диспетчер Максим Пилецкий, который проходил мимо и заметил, что из-под капота микроавтобуса идёт дым — машина начала загораться. В этот же момент с работы ехал мимо Дмитрий Бернадский, заместитель начальника Слуцкого РОЧС. Он остановился и уже с помощью огнетушителя погасил пламя в загоревшемся автомобиле.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Реклама

Напомним, что в этот момент на помощь бросился ещё один проезжавший мимо водитель. Однако, когда он перебегал дорогу с огнетушителем в руках, его сбила машина.

ДТП произошло вечером во вторник, 17 декабря, на улице Ленина рядом с домом № 201. Пострадавшего увезла «скорая». А приехавшие на место спасатели ликвидировали возгорание.