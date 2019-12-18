На чём прокололся житель Слуцка при покупке видеорегистратора через интернет

Пенсионер из Слуцка заказал видеорегистратор по всплывающей рекламе в интернете. Его привлекла цена и комплектация. Когда вскрыл посылку, увидел совсем не то, что было обещано. Как обезопасить себя при покупках через интернет.

Случчанин Сергей рассказал «Кур`еру», как он общался с продавцом и что из этого получилось.

«Я никогда не заказывал товары по интернету. А когда стал искать, где купить видеорегистратор, знакомые посоветовали покупать через интернет, мол, удобно, не нужно ходить по мага­зинам, время тратить.

Как выбирал

Первый день я смотрел, что предлагают, искал подходящую модель по характеристикам и цене. А когда включил компьютер на следующий день, то на экране стали всплывать рекламные сообщения про видео­регистраторы. Я нажал на одно такое сообщение и попал на страницу, где предлагали купить Fugicar FC8 со скидкой 53% — за 94 рубля.

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Меня привлекли его характеристики: две камеры, которые синхронно записывают картинку спереди и сзади, хороший угол обзора, высокое качество записи. Понравилось, что в комплект входил 6-метровый кабель, зарядное устройство, внешний модуль GPS. На сайте были положительные отзывы из разных городов.

Я всё внимательно прочи­тал, нажал кнопку «заказать» и оставил телефон для менеджера. Через несколько минут он перезвонил и спросил, на какой адрес выслать товар. Я назвал его.

Описи вложения не было

Через десять дней на почту пришла посылка. Когда её получал, то меня насторожило, что нет описи вложения и адрес отправителя Минск, а не Ижевск, как указано на сайте. Я спросил об этом у работника почты, а она ответила: «Не хотите, можете не получать». Нужно было не забирать посылку, но я понадеялся, что всё будет в порядке, заплатил 103 рубля с учётом доставки и забрал посылку.

Когда дома открыл пакет, то увидел тонкую картонную помятую коробочку, на которой были написаны иероглифы. Внутри был видеорегистратор, но ни обещанной каме­ры заднего вида, ни 6-метро­вого шнура для её установ­ки и зарядного устройст­ва не было. Вместо технического паспорта — небольшой вкладыш на китайском и английском языках, но даже название устройства там было другое. Кто, где и когда произвёл этот товар — установить невозможно, гарантийного талона тоже не было.

Предъявлять претензии некому

Я не знал, как связаться с продавцом, номера телефона на сайте не было. Я снова оставил заявку со своим телефоном, чтобы мне перезвонили, но никто не перезвонил, а телефон, по которому я разговаривал с менедже­ром первый раз, уже не отвечал.

Тогда я отпра­вил письмо с претензией по адресу, который нашёл внизу сайта. Правда, чей это адрес, написано не было: ООО «Тигрид», г. Ижевск. Уже больше месяца жду ответа. Я понимаю, что меня обманули, и теперь знаю, что если возникают сомнения, то лучше с таким продавцом не связываться".

Что можно узнать о продавце в открытых интернет-источниках

«Кур`еру» не удалось связаться с продавцом, потому что ООО «Тигрид» зарегистрировано в Ижевске, а контакты не указаны. Директором и учредителем является один и тот же человек.

Если бы случчанин поискал в интернете информацию об этой фирме, то узнал бы, что она занимается не продажей видеоре­гистраторов, а гостинич­ной деятельностью. В отношении компании было возбуждено 8 исполнительных производств. ООО «Тигрид» участвовало в двух арбитражных делах в качестве ответчика. Причём дела завершены на основании невозможности установить местона­хождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств. ООО «Тигрид» находится в стадии ликвидации. Кроме того, на российских сайтах в адрес этой компании уже есть обвинения в мошенничестве.

Как обезопасить себя при покупках в интернете

Низкая цена. Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах. Она не должна сильно отличаться. Очень большие скидки должны насторожить.

Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах. Она не должна сильно отличаться. Очень большие скидки должны насторожить. Отсутствие контактов. На главной странице сайта интернет-магазина должны размещаться раз­делы: «О нас», «О ком­пании», «Контакты», в которых можно ознакомиться с подробной информацией о поставщике товара, контак­тами для обратной связи и прочее.

На главной странице сайта интернет-магазина должны размещаться раз­делы: «О нас», «О ком­пании», «Контакты», в которых можно ознакомиться с подробной информацией о поставщике товара, контак­тами для обратной связи и прочее. Негативные отзывы. Прежде чем заказывать товар, посмотрите, какая информация о продавце есть в открытых интернет-источниках. Если есть сообщения об обмане покупателей, состоянии банкротства организации, заказывать товар не нужно.

Прежде чем заказывать товар, посмотрите, какая информация о продавце есть в открытых интернет-источниках. Если есть сообщения об обмане покупателей, состоянии банкротства организации, заказывать товар не нужно. Настырность менеджеров. Во время разговора менеджер слишком активно навязывает товар, торопит с оплатой, говорит, что товар заканчивается. Это должно насторожить.

Во время разговора менеджер слишком активно навязывает товар, торопит с оплатой, говорит, что товар заканчивается. Это должно насторожить. Ошибки в описании товара. Сравните описание товара на разных сайтах. На сайте, где описание расплывчатое, неточное, товар не заказывайте.

Сравните описание товара на разных сайтах. На сайте, где описание расплывчатое, неточное, товар не заказывайте. Один вариант оплаты. Должно насторожить, если предлагается только один вариант оплаты. Лучше, если их несколько. При оплате наложенным платежом к посылке должна прилагаться опись вложе­ния.