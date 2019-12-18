На чём прокололся житель Слуцка при покупке видеорегистратора через интернет

Елена Бадьина
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Посылка, которую получил случчанин Сергей. Фото: Елена Бадьина

Пенсионер из Слуцка заказал видеорегистратор по всплывающей рекламе в интернете. Его привлекла цена и комплектация. Когда вскрыл посылку, увидел совсем не то, что было обещано. Как обезопасить себя при покупках через интернет.

Случчанин Сергей рассказал «Кур`еру», как он общался с продавцом и что из этого получилось.

«Я никогда не заказывал товары по интернету. А когда стал искать, где купить видеорегистратор, знакомые посоветовали покупать через интернет, мол, удобно, не нужно ходить по мага­зинам, время тратить.

Как выбирал

Первый день я смотрел, что предлагают, искал подходящую модель по характеристикам и цене. А когда включил компьютер на следующий день, то на экране стали всплывать рекламные сообщения про видео­регистраторы. Я нажал на одно такое сообщение и попал на страницу, где предлагали купить Fugicar FC8 со скидкой 53% — за 94 рубля.

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Меня привлекли его характеристики: две камеры, которые синхронно записывают картинку спереди и сзади, хороший угол обзора, высокое качество записи. Понравилось, что в комплект входил 6-метровый кабель, зарядное устройство, внешний модуль GPS. На сайте были положительные отзывы из разных городов.

Я всё внимательно прочи­тал, нажал кнопку «заказать» и оставил телефон для менеджера. Через несколько минут он перезвонил и спросил, на какой адрес выслать товар. Я назвал его.

Описи вложения не было

Через десять дней на почту пришла посылка. Когда её получал, то меня насторожило, что нет описи вложения и адрес отправителя Минск, а не Ижевск, как указано на сайте. Я спросил об этом у работника почты, а она ответила: «Не хотите, можете не получать». Нужно было не забирать посылку, но я понадеялся, что всё будет в порядке, заплатил 103 рубля с учётом доставки и забрал посылку.

Когда дома открыл пакет, то увидел тонкую картонную помятую коробочку, на которой были написаны иероглифы. Внутри был видеорегистратор, но ни обещанной каме­ры заднего вида, ни 6-метро­вого шнура для её установ­ки и зарядного устройст­ва не было. Вместо технического паспорта — небольшой вкладыш на китайском и английском языках, но даже название устройства там было другое. Кто, где и когда произвёл этот товар — установить невозможно, гарантийного талона тоже не было.

«На этой инструкции нет ни одной надписи на русском языке», — рассказал Сергей. Фото: Елена Бадьина

Предъявлять претензии некому

Я не знал, как связаться с продавцом, номера телефона на сайте не было. Я снова оставил заявку со своим телефоном, чтобы мне перезвонили, но никто не перезвонил, а телефон, по которому я разговаривал с менедже­ром первый раз, уже не отвечал.

Тогда я отпра­вил письмо с претензией по адресу, который нашёл внизу сайта. Правда, чей это адрес, написано не было: ООО «Тигрид», г. Ижевск. Уже больше месяца жду ответа. Я понимаю, что меня обманули, и теперь знаю, что если возникают сомнения, то лучше с таким продавцом не связываться".

Что можно узнать о продавце в открытых интернет-источниках

«Кур`еру» не удалось связаться с продавцом, потому что ООО «Тигрид» зарегистрировано в Ижевске, а контакты не указаны. Директором и учредителем является один и тот же человек.

Если бы случчанин поискал в интернете информацию об этой фирме, то узнал бы, что она занимается не продажей видеоре­гистраторов, а гостинич­ной деятельностью. В отношении компании было возбуждено 8 исполнительных производств. ООО «Тигрид» участвовало в двух арбитражных делах в качестве ответчика. Причём дела завершены на основании невозможности установить местона­хождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств. ООО «Тигрид» находится в стадии ликвидации. Кроме того, на российских сайтах в адрес этой компании уже есть обвинения в мошенничестве.

Как обезопасить себя при покупках в интернете

  • Низкая цена. Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах. Она не должна сильно отличаться. Очень большие скидки должны насторожить.
  • Отсутствие контактов. На главной странице сайта интернет-магазина должны размещаться раз­делы: «О нас», «О ком­пании», «Контакты», в которых можно ознакомиться с подробной информацией о поставщике товара, контак­тами для обратной связи и прочее.
  • Негативные отзывы. Прежде чем заказывать товар, посмотрите, какая информация о продавце есть в открытых интернет-источниках. Если есть сообщения об обмане покупателей, состоянии банкротства организации, заказывать товар не нужно.
  • Настырность менеджеров. Во время разговора менеджер слишком активно навязывает товар, торопит с оплатой, говорит, что товар заканчивается. Это должно насторожить.
  • Ошибки в описании товара. Сравните описание товара на разных сайтах. На сайте, где описание расплывчатое, неточное, товар не заказывайте.
  • Один вариант оплаты. Должно насторожить, если предлагается только один вариант оплаты. Лучше, если их несколько. При оплате наложенным платежом к посылке должна прилагаться опись вложе­ния.
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