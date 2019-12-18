На чём прокололся житель Слуцка при покупке видеорегистратора через интернет

Пенсионер из Слуцка заказал видеорегистратор по всплывающей рекламе в интернете. Его привлекла цена и комплектация. Когда вскрыл посылку, увидел совсем не то, что было обещано. Как обезопасить себя при покупках через интернет.
Случчанин Сергей рассказал «Кур`еру», как он общался с продавцом и что из этого получилось.
«Я никогда не заказывал товары по интернету. А когда стал искать, где купить видеорегистратор, знакомые посоветовали покупать через интернет, мол, удобно, не нужно ходить по магазинам, время тратить.
Как выбирал
Первый день я смотрел, что предлагают, искал подходящую модель по характеристикам и цене. А когда включил компьютер на следующий день, то на экране стали всплывать рекламные сообщения про видеорегистраторы. Я нажал на одно такое сообщение и попал на страницу, где предлагали купить Fugicar FC8 со скидкой 53% — за 94 рубля.
Меня привлекли его характеристики: две камеры, которые синхронно записывают картинку спереди и сзади, хороший угол обзора, высокое качество записи. Понравилось, что в комплект входил 6-метровый кабель, зарядное устройство, внешний модуль GPS. На сайте были положительные отзывы из разных городов.
Я всё внимательно прочитал, нажал кнопку «заказать» и оставил телефон для менеджера. Через несколько минут он перезвонил и спросил, на какой адрес выслать товар. Я назвал его.
Описи вложения не было
Через десять дней на почту пришла посылка. Когда её получал, то меня насторожило, что нет описи вложения и адрес отправителя Минск, а не Ижевск, как указано на сайте. Я спросил об этом у работника почты, а она ответила: «Не хотите, можете не получать». Нужно было не забирать посылку, но я понадеялся, что всё будет в порядке, заплатил 103 рубля с учётом доставки и забрал посылку.
Когда дома открыл пакет, то увидел тонкую картонную помятую коробочку, на которой были написаны иероглифы. Внутри был видеорегистратор, но ни обещанной камеры заднего вида, ни 6-метрового шнура для её установки и зарядного устройства не было. Вместо технического паспорта — небольшой вкладыш на китайском и английском языках, но даже название устройства там было другое. Кто, где и когда произвёл этот товар — установить невозможно, гарантийного талона тоже не было.
Предъявлять претензии некому
Я не знал, как связаться с продавцом, номера телефона на сайте не было. Я снова оставил заявку со своим телефоном, чтобы мне перезвонили, но никто не перезвонил, а телефон, по которому я разговаривал с менеджером первый раз, уже не отвечал.
Тогда я отправил письмо с претензией по адресу, который нашёл внизу сайта. Правда, чей это адрес, написано не было: ООО «Тигрид», г. Ижевск. Уже больше месяца жду ответа. Я понимаю, что меня обманули, и теперь знаю, что если возникают сомнения, то лучше с таким продавцом не связываться".
Что можно узнать о продавце в открытых интернет-источниках
«Кур`еру» не удалось связаться с продавцом, потому что ООО «Тигрид» зарегистрировано в Ижевске, а контакты не указаны. Директором и учредителем является один и тот же человек.
Если бы случчанин поискал в интернете информацию об этой фирме, то узнал бы, что она занимается не продажей видеорегистраторов, а гостиничной деятельностью. В отношении компании было возбуждено 8 исполнительных производств. ООО «Тигрид» участвовало в двух арбитражных делах в качестве ответчика. Причём дела завершены на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств. ООО «Тигрид» находится в стадии ликвидации. Кроме того, на российских сайтах в адрес этой компании уже есть обвинения в мошенничестве.
Как обезопасить себя при покупках в интернете
- Низкая цена. Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах. Она не должна сильно отличаться. Очень большие скидки должны насторожить.
- Отсутствие контактов. На главной странице сайта интернет-магазина должны размещаться разделы: «О нас», «О компании», «Контакты», в которых можно ознакомиться с подробной информацией о поставщике товара, контактами для обратной связи и прочее.
- Негативные отзывы. Прежде чем заказывать товар, посмотрите, какая информация о продавце есть в открытых интернет-источниках. Если есть сообщения об обмане покупателей, состоянии банкротства организации, заказывать товар не нужно.
- Настырность менеджеров. Во время разговора менеджер слишком активно навязывает товар, торопит с оплатой, говорит, что товар заканчивается. Это должно насторожить.
- Ошибки в описании товара. Сравните описание товара на разных сайтах. На сайте, где описание расплывчатое, неточное, товар не заказывайте.
- Один вариант оплаты. Должно насторожить, если предлагается только один вариант оплаты. Лучше, если их несколько. При оплате наложенным платежом к посылке должна прилагаться опись вложения.
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