Под Слуцком школьный автобус врезался в «Газель». В нём были дети

По словам очевидцев, ДТП произошло в среду, 18 декабря, возле магазина в деревне Леньки около 17 часов.

Как сообщают в группе «Слуцкий Автоканал» во «ВКонтакте», школьный автобус при повороте налево не пропустил встречную «Газель». Водителя грузовика зажало, из автомобиля его деблокировали сотрудники РОЧС. Пострадавшего увезла «скорая».

По информации «Кур'ера», в автобусе находились дети. Никто из них не пострадал.

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Официального комментария по происшествию пока нет. Это уже второе ДТП с участием «Газели» в нашем регионе за последние несколько дней.

Напомним, 15 декабря 22-летний бесправник угнал «Газель» у организации, в которой работает грузчиком. На трассе возле деревни Кулаки (Солигорский район) он врезался в попутный микроавтобус Volkswagen (маршрутное такси), который съехал в кювет и столкнулся с деревом. В аварии погибла 50-летняя пассажирка маршрутки.

Обновлено в 17.47.