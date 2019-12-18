Ковры с доставкой по Слуцку, Солигорску, Минску и Марьиной Горке

В нашем магазине представлен широкий ассортимент ковров отечественного и импортного производителя (Турция, Сербия, Бельгия, Россия, Беларусь).

У нас широкий размерный ряд — от прикроватных ковриков и дорожек разной ширины до ковров большого размера. Также в нашем магазине вы можете найти широкий выбор ковриков для санузлов.

Реклама

АКЦИЯ! До конца 2019 года при покупке дорожки — оверлок в подарок.

Адрес магазина:

г. Солигорск, проспект Мира, 32а, магазин «Центр Продаж».

Соцсети:

ИП Ярошевич Т.А. УНП 690 035 841