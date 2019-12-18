Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

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В магазине можно приобрести:

  • пенные напитки,
  • квас на розлив,
  • рыбу сухую и вяленую,
  • рыбу холодного копчения,
  • сухарики,
  • гренки,
  • снеки,
  • орехи,
  • сыры,
  • чипсы из лаваша.

Кроме этого, вы можете приобрести там новогодние букеты для мужчин.

Магазин находится по адресу:

  • улица 14-ти Партизан, района дома № 8 (рядом с магазином «Петруха»).

Режим работы: с 11 до 23 часов. Без обеда и выходных.

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Соцсети: «ВКонтакте»

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

ИП Тозик И.М. УНП 692 064 674

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