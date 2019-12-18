Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

В магазине можно приобрести:
- пенные напитки,
- квас на розлив,
- рыбу сухую и вяленую,
- рыбу холодного копчения,
- сухарики,
- гренки,
- снеки,
- орехи,
- сыры,
- чипсы из лаваша.
Кроме этого, вы можете приобрести там новогодние букеты для мужчин.
Магазин находится по адресу:
- улица 14-ти Партизан, района дома № 8 (рядом с магазином «Петруха»).
Режим работы: с 11 до 23 часов. Без обеда и выходных.
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Соцсети: «ВКонтакте»
ИП Тозик И.М. УНП 692 064 674
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