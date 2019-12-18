Мужские букеты к Новому году от слуцкой «Берлоги»

В магазине можно приобрести:

пенные напитки,

квас на розлив,

рыбу сухую и вяленую,

рыбу холодного копчения,

сухарики,

гренки,

снеки,

орехи,

сыры,

чипсы из лаваша.

Кроме этого, вы можете приобрести там новогодние букеты для мужчин.

Магазин находится по адресу:

улица 14-ти Партизан, района дома № 8 (рядом с магазином «Петруха»).

Режим работы: с 11 до 23 часов. Без обеда и выходных.

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