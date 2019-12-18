Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 19 декабря. Обзор

В этот раз печатный номер газеты «Кур'ер» выходит с праздничной обложкой. Благодаря ей вы узнаете, какие новогодние подарки положить под ёлку, а также где их выгодно купить в Слуцке.

Сколько стоит стать Дедом Морозом

В жизни каждого мужчины есть три периода: когда он верит в Деда Мороза, когда он в него не верит и когда он сам становится Дедом Морозом. Причём исполнение роли главного зимнего волшебника может быть не только семейной традицией, но и весьма успешным бизнесом. Как можно заработать и сколько нужно потратить, перевопло­тившись в Деда Мороза и Снегурочку?

Под Слуцком пенсионер выращивает хлопок

Мурат Бердыев, пенсионер из Туркменистана, вырастил на своём приусадебном участке в деревне Ануфровичи хлопок, который вообще-то в нашей стране не растёт. «Кур`ер» узнал, как ему это удалось.

Потери и приобретения города в 2019 году

Накануне Нового года «Кур`ер» подвёл итоги уходящего 2019 года и посмотрел, что нового появилось в Слуцке за год, а что — перестало существовать вовсе. Радует, что приобретений всё-таки больше, чем потерь.

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Что нам обещали в 2019 году и что обещают в 2020-м

«Kур`ер» проанализировал обещания, касающиеся 2019 года, результат которых уже известен, и сделал подборку из семи обещаний. Из них невыполненными оказались пять.

Что принесёт нам грядущий год, предсказать сложно. Но кое-какие ожидания благодаря обещаниям местных чиновников и руководителей уже есть. «Kур`ер» предлагает подборку некоторых обещаний из разных сфер жизни Слуцка на 2020 год.

Трагедия слуцкого гетто

Осенью 1941 года Слуцк стал одним из первых городов Беларуси, где фашистские оккупационные власти учинили массовую расправу над еврейским населением. Страшные события произошли 27−28 октября 1941 года.

Спеши написать «Письмо Деду Морозу»

Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» подходит к завершению. Уже скоро Дедушка назовёт авторов десяти лучших писем, которых поздравит с зимними праздниками в клубе Parking. А пока маленькие случчане присылают в редакцию не только письма, но и поделки, коллажи и рождественские украшения. Почитайте, о чём пишут Деду Морозу девочки и мальчики.

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