«Административку» разделят на несколько видов. Как в Уголовном кодексе

Административные правонарушения, по аналогии с Уголовным кодексом, будут делиться на несколько видов: менее тяжкие и более тяжкие.

Об этом в среду, 17 декабря, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента.

Она отметила, что в обновлённом КоАП будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности.

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«Административный процесс всё же должен быть достаточно быстрым. Он не должен вызывать затруднения. Если, например, гражданин готов уплатить штраф на месте, то это не должно потом служить препятствием и учитываться в дальнейших его назначениях, продвижениях по службе и так далее. То есть он признал вину, и это не должно являться тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьёзные последствия», — пояснила Ольга Чуприс.

В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации.

Напомним, на прошедшем 16 декабря совещании Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений (к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения).

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает президент.

Он поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.