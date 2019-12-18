«Царское золото» дарит 2020 подарков

К Новому году ювелирная сеть «Царское Золото» дарит подарки! Каждый покупатель сможет вытянуть специальную карточку, на которой будет указан его подарок.

Карточки делятся на виды: «Золото» и «Серебро». Они выдаются при покупке ювелирного изделия из одноименного металла: 1 изделие — 1 карточка.

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов или смотрите здесь.

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В магазинах «Царское золото» можно приобрести товар на выгодных условиях — в рассрочку — по карте Халва, Карте покупок, Черепаха, Смарт карте, FUN-карте. Можно оформить в кредит. Всегда в наличии подарочные сертификаты.

Адрес магазина «Царское золото»:

ул. Ленина, 124−8 (напротив универмага «Слуцк»)

ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734