Белорусские власти определили окончательный график выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января станет выходным днём без отработки. А вот 4 января останется рабочим.



Об этом сообщает TUT.BY.

Сегодня‚ 17 декабря‚ президент Беларуси подписал указ, который навсегда закрепляет 2 января в качестве нерабочего праздничного дня.

В пресс-службе правительства TUT. BY пояснили‚ что 4 января 2020 года останется рабочим днём. В этот день придётся отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днём.

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Ранее график отдыха на праздники был такой: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Власти пересмотрели это расписание после появления в интернете петиции с предложением сделать выходным 31 декабря. Однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла. В качестве альтернативы предложили вариант с полноценным выходным 2 января.