Новогодний ценопад в универмаге «Слуцк». Выбираем подарки

Универмаг «Слуцк» порадует своих покупателей праздничными скидками до самого Старого Нового года!

С 17 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. — «Новогодний ценопад»!

Выгодных предложений много!

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А в пятницу 20 декабря -День выгодных покупок -скидки на все товары, не участвующие в других акциях, от 10 до 50%!

Праздничное настроение, большой выбор товаров и выгодные скидки Вы найдете в универмаге «Слуцк»!

КУП «Универмаг Слуцк» УНП 600 154 568