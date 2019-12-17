Какой социальный бизнес успешен в России и Украине. А что продвигают случчане

Две жительницы Слуцка приняли участие в международной конференции социальных предпринимателей в рамках Восточного партнёрства, которая прошла в Минске в воскресенье, 15 декабря. Одна из них — Наталья Бартошик — рассказала «Кур'еру», что такое социальное предпринимательство, какие проекты успешно развиваются за рубежом и что продвигают случчане.

В международной конференции приняли участие представители России, Украины и трёх областей Беларуси: Минской, Гомельской и Гродненской. Наталья Бартошик и Наталья Масюк-Шилович из Слуцкого района до этого со своими проектами попали в финал для обучения в школе социального предпринимательства.

Что такое социальное предпринимательство

«Социальное предпринимательство в Беларуси делает только первые шаги, а в других странах — находит всё больше сторонников. Суть такого предпринимательства в том, чтобы бизнес давал заработок и одновременно был социально полезен», — пояснила Наталья Бартошик.

Какие проекты успешно развиваются за рубежом

«На конференции мне запомнился проект Евгении Аратовской из Украины. Её там называют «королева мусора». Евгения основала организацию «Україна без сміття» («Украина без мусора»), обустроила сортировочные станции в Киеве, куда горожане сдают отходы, пригодные для переработки. Средства от продажи вторичных ресурсов, идут на оплату аренды станций и зарплату сотрудникам. Кроме этого, организация проводит лекции, экскурсии, консультирует органы власти и бизнес по вопросам сортировки отходов, участвует в подготовке законов, сотрудничает с известными брендами.

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Успешным стал и проект россиянки Натальи Князевой «Второе дыхание». Наталья организовала сеть магазинов одежды в разных городах России. Люди приносят ненужные вещи на пункты сбора, часть одежды раздают нуждающимся, а другую часть — продают", — рассказала случчанка.

Что продвигают случчане

ПРОЕКТ 1. Наталья Бартошик продвигает идею использовать созданный в Городищах народный музей для воспитания, образования школьников, проведения на его базе семинаров и праздников.

Ранее «Кур'ер» писал, что в Городище под Слуцком создан музей деревни. Чтобы там появилась экспозиция, Наталья Бартошик разработала проект и выиграла грант международной организации. Почти год назад экспозицию увидели жители, но с тех пор там никого не было. Почему так происходит, случчанка рассказала здесь.

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ПРОЕКТ 2. Случчанка Наталья Масюк-Шилович разработала проект «Улыбки наших детей». Он предполагает создание реабилитационного центра, где родители, имеющие детей с врождённой расщелиной губы и нёба (ВРГН), смогут получать всю необходимую информацию, помощь специалистов и реабилитацию для того, чтобы социализировать и развивать детей.

По словам Натальи Бартошик, на Случчине социальное предпринимательство нуждается не только в идеях, но и в поддержке властей и общества.