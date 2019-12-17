Познай свой город. На лекции расскажут про градостроительство в период Олельковичей

Отдел новостей
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В среду вечером, 18 декабря, в Слуцком епархиальном управлении пройдёт бесплатная лекция по истории на тему «Слуцк. Градостроительство в период Олельковичей».


На встречу приглашаются все желающие. Начало лекции в 18.00. Лектором выступит Андрей Попов.

  • Лекция пройдёт в здании Слуцкого епархиального управления по адресу: Слуцк, ул. М. Богдановича, 9.
  • Консультации по телефону: (8029) 694 78 85 (Андрей Попов).

Напомним читателям, что идея проекта родилась в конце лета 2016 года, а в октябре он начал осуществляться. Цикл «Познай свой город» был организован Слуцкой епархией и местными краеведами совместно с газетой «Інфа-Кур'ер». Он посвящён истории Слуцка, известным личностям, памятникам, храмам и монастырям.

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