В Слуцком районе в этом году более 109 тысяч человек посмотрели кино на большом экране

За 11 месяцев 2019 года более 109 тысяч человек в Слуцком районе посмотрели кино на большом экране. В это число входят зрители кинотеатра Беларусь и передвижных кинотеатров «Миноблкиновидеопроката».

Кинотеатр «Беларусь» посещают не только жители Слуцка, но и соседних Солигорска, Копыля, Несвижа и Любани. В зал заглядывают и иностранные легионеры СФК «Слуцк», сообщает «Минская правда».

«Проблем в общении никогда не возникает: наши сотрудники знают английский, итальянский языки», — говорит директор кинотеатра Наталья Караваева.

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Директор отметила, что сеансов, когда на фильм приходит меньше 5 зрителей, становится всё меньше.

Посмотреть кино на большом экране можно не только в кинотеатре «Беларусь». В районе всего 46 мест показа, куда Слуцкий филиал «Миноблкиновидеопроката» выезжает с киносеансами. Из них 33 — в сельской местности.