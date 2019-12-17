Как случчанкам накачать попу, чтобы она была «как орех». Видеоурок от тренера

Специально для женского проекта Lampa сертифицированный тренер Ника Миклашевич сняла видео, в котором показывает случчанкам, как накачать попу в домашних условиях. Кроме этого, она рассказала, как правильно дышать во время тренировки.

Ника Миклашевич из Минска. Уже шесть лет она учит девушек оставаться «стройными и сытыми, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства».