Как случчанкам накачать попу, чтобы она была «как орех». Видеоурок от тренера

Виктория Капская
Виктория Капская

Специально для женского проекта Lampa сертифицированный тренер Ника Миклашевич сняла видео, в котором показывает случчанкам, как накачать попу в домашних условиях. Кроме этого, она рассказала, как правильно дышать во время тренировки.

Ника Миклашевич из Минска. Уже шесть лет она учит девушек оставаться «стройными и сытыми, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства».

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«Я была красива девушка, я как роза все цвела, и меня парнишка полюбил, ему я отдалсь. Он соблазнял меня, но была тверда я как орех…»

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17 декабря 2019 21:21

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