Как случчанкам накачать попу, чтобы она была «как орех». Видеоурок от тренера

Специально для женского проекта Lampa сертифицированный тренер Ника Миклашевич сняла видео, в котором показывает случчанкам, как накачать попу в домашних условиях. Кроме этого, она рассказала, как правильно дышать во время тренировки.
Ника Миклашевич из Минска. Уже шесть лет она учит девушек оставаться «стройными и сытыми, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства».
«Я была красива девушка, я как роза все цвела, и меня парнишка полюбил, ему я отдалсь. Он соблазнял меня, но была тверда я как орех…»