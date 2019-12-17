На льнозавод в Слуцк приедет делегация из России

Официальный визит в Беларусь делегации Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой назначен на 18−19 декабря. В эти дни делегация побывает в СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «МАЗ», на Слуцком льнозаводе и в учреждениях образования.

В состав делегации входят представители правительства, а также сфер образования и бизнеса области. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Беллегпром», который отвечает за сотрудничество с этим российским регионом, передаёт БелТА.

В частности, в БГУ пройдёт круглый стол по возможным технологиям создания биоразлагаемых полимерных материалов изо льна.

Также запланированы переговоры по различным направлениям сотрудничества, бизнес-форум по торгово-экономическому взаимодействию.

Состоится презентация инвестиционного и экспортного потенциала Ивановской области.