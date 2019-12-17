МЧС, «скорая», ГАИ... В Слуцке водителя с огнетушителем сбила машина (фото)

ДТП произошло вечером во вторник, 17 декабря, на улице Ленина рядом с домом № 201 (в районе магазина «Свежий хлеб»). Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.
Всё случилось после того, как микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на ходу начал дымиться. Его водитель остановил автомобиль и вышел из него.
В это время на противоположной стороне дороги остановилась легковушка — Peugeot. Её водитель схватил огнетушитель и побежал на помощь, чтобы потушить задымление из-под капота буса. Когда мужчина перебегал дорогу, его сбила другая машина — Volkswagen.
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Пострадавшего увезла «скорая». А задымление микроавтобуса потушили приехавшие на место сотрудники Слуцкого РОЧС.
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То есть проезжавшие мимо водители не помогли потушить спринтера? И это в центре города…