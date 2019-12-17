Как отдохнуть в зимнем Вильнюсе и не пожалеть об этом. Обзор

Вильнюс — ближайшая столица стран Евросоюза. Расстояние между литовской столицей и Минском на поезде составляет 192 км, а по трассе — ещё меньше. Поехать в Вильнюс на выходные — самый популярный отдых для белорусов в последние годы. «Кур'ер» посмотрел, какие интересные кафе, магазины и развлечения есть в Вильнюсе.
Самый вкусный кофе
За самым вкусным кофе, по мнению «Кур'ера», можно зайти в одну из кофеен Coffee Inn.
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«Кур'ер» заметил, что в центральной части Вильнюса кофейни расположены так, что когда во время прогулки допиваешь кофе навынос, купленный в одной кофейне, то сразу по дороге встречается другая. Кроме напитков, в Coffee Inn есть разное печенье, чизкейки, сэндвичи, десерты и ароматные бискотти.
Самая красивая рождественская ёлка Европы
Каждый год власти Вильнюса креативят с главной рождественской ёлкой. В этом году её украсили шахматными фигурами и светящимися белыми и синими огнями.
Кошачье кафе
Для любителей кошек в Вильнюсе работает интересное заведение. Это кошачье кафе Cat Cafe на проспекте Гедемина (Gedimino pr. 5). Его открыли белорусы вместе с литовскими партнёрами. В кафе постоянно живут коты и кошки, которых когда-то взяли из приюта. На входе в кафе вас обязательно попросят надеть бахилы и вымыть руки.
Большой аквапарк Vichy
Аквапарк Вильнюса расположен рядом с торговым центром OZAS. Стоимость на одного человека — € 25. Выгоднее покупать билет на целый день — € 29.В аквапарке есть горки, сауны, джакузи, кафе и бары. Один из баров — прямо в воде. Напитки подают в пластиковых стаканах.Интересно, что даже в холодное время года работает открытый бассейн. Вода в нём горячая, поэтому мороза совсем не ощущается. Его очень любят литовские пенсионеры. Даже специально надевают шерстяные шапки, чтобы подольше поплавать в таком бассейне.
Откройте Вильнюс вместе с Vilnius Relax
На YouTube есть канал Vilnius Relax. Ребята рассказывают, как приятно провести время в Вильнюсе — где закупиться по хорошим ценам, а также найти интересный и активный отдых.
На сайте Vilnius Relax предлагается около 70 вариантов активностей. Можно выбрать на любой вкус. Это полёт на воздушном шаре, экскурсии по подземельям города, ночная экскурсия по кладбищу Расу и другие. Ещё можно заказать дегустации лучших сортов литовского пива, медовухи, сыров, виски, кофе и шоколада.
Рождество и Новый год в Вильнюсе
Рождество и Новый год в Вильнюсе отмечаются с особым размахом, проводится много мероприятий для жителей и гостей города. Они начинаются 30 ноября, а заканчиваются — 7 января. Например, можно отправиться в часовую экскурсию по Вильнюсу на рождественском поезде. Первая остановка находится напротив Кафедрального собора на улице Швентарагио, 1 (Šventaragio g. 1). Есть возможность войти или выйти на промежуточных — Рождественский городок и Ратуша. Билеты продаются прямо в поезде. Стоимость — € 2,00. Дети до 3-х лет — бесплатно.
Канал Vilnius Relax подготовил обзор наиболее интересных предновогодних мероприятий Вильнюса.
Магазин IKEA
Вильнюс — рай для шопоголиков. Одно из самых популярных мест — магазин торговой сети IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Если нет машины, то в магазин удобно добраться на городских автобусах, которые отправляются прямо от вокзалов.
IKEA работает с 10.00 до 21.00. Стоит учитывать, что магазин работает во все праздничные дни, за исключением 25 декабря и 1 января. А 24 декабря и 31 декабря — с 10.00 до 18.00. Для покупателей есть ресторан и детская игровая комната. Рождественские скидки здесь.
Интересный момент: отделы IKEA устроены так, что пока все не пройдёшь, из магазина не выйдешь.
Брендовые вещи по низким ценам
Аутлеты — магазины по заниженным ценам на известные бренды, например, Zara, Puma, MUSTANG и другие. Здесь вы не найдёте свежих коллекций, но зато приобретёте качественные вещи. Канал Vilnius Relax подготовил видеообзор пяти лучших аутлетов Вильнюса.
Секонд-хенд: новые вещи по € 2
В Вильнюсе есть сеть магазинов секонд-хенда Humana. Она пользуется популярностью как у жителей Вильнюса, так и у туристов. В понедельник одна вещь стоит € 5, а к выходным цена снижается до € 2. Причём на вешалках магазина можно найти и новые вещи, например, бренда H&M.
На slivki. by ещё можно приобрести купон на скидку в аквапарк. Пробовали — работает)
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